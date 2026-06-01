El Gobierno de Estados Unidos inició gestiones para que la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) diseñe un nuevo billete de 250 dólares con el retrato del presidente Donald Trump, según una exclusiva publicada por The Washington Post.

De acuerdo con fuentes consultadas por The Washington Post, el tesorero Brandon Beach y su asesor principal, Mike Brown, instaron en repetidas ocasiones al personal técnico de la agencia para que prepare los prototipos de esta nueva denominación. La iniciativa, sin embargo, se topó con la resistencia interna de los

empleados, quienes advierten que la medida contravendría la legislación federal vigente.

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