Las palabras del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, adelantando que el cepo para las empresas seguirá vigente y que no hay intenciones de flexibilizarlo en nada, provocaron un ensanchamiento de la otra brecha cambiaria, la del Bopreal. ¿De qué se trata?

Si un importador accede al dólar oficial, por tres meses no puede acudir al dólar financiero. La única que le queda para poder sortear este cepo es comprar el Bopreal, que cotiza tanto en MEP como en cable, como se le denomina en la jerga financiera a tener los billetes en el exterior.

Cepo corporativo

No por nada la última rueda del Bopreal Serie 3 (BPY26) se negoció con una paridad de 111% contra MEP, explicada por la restricción cruzada entre el contado con liquidación y el mercado del dólar oficial para los corporativos, que si se accede a uno de ellos por 90 días no se puede ir hacia el otro mercado, y recíprocamente.

“En otras palabras, hay empresas pagando implícitamente el dólar MEP un 11% por encima de lo que vale en el mercado, dadas las restricciones; sería como un MEP de $ 1590”, ejemplifican los analistas de la consultora 1816.

En realidad, este 11% es la diferencia entre los $ 1435 que vale el MEP y los $ 1590 del Bopreal, pero si se lo compara contra los $ 1411 del dólar mayorista, la brecha avanza al 13%. En cambio, si se toma en cuenta los $ 1487 que vale el CCL, ahí la brecha disminuye al 7%.

Importadores

“El 11% de brecha puede parecer mucho, pero si una persona es importador y no puede tener acceso a dólares, es la única que le queda. De ahí que se ve mucha demanda de empresas que tienen acceso al dólar oficial, pero no podrían atesorar sino”.

“La única que les quedaría sería comprar un bono, pero en ese caso deberían esperar dos años hasta finish, mientras de este modo lo hacen de inmediato”, revelan en las mesas.

Emilse Córdoba, directora de Bell Investments, hace una salvedad: “Lo que estamos viendo no es que las empresas crean que el dólar vale $ 1590. Lo que están pagando es el precio de la libertad operativa, ya que las empresas no pueden acceder libremente al mercado oficial de cambios si previamente operan dólar MEP o CCL”.

Por eso rescata que este Bopreal tiene un valor adicional: “Les permite dolarizarse de manera prácticamente inmediata y disponer de esos dólares para su operatoria sin incurrir en restricciones adicionales futuras. Es una alternativa que les permite dolarizarse sin comprometer su actividad, y por eso están dispuestas a pagar un costo adicional”.

Pagar proveedores

Para una compañía que necesita importar, pagar proveedores del exterior o administrar sus flujos en dólares, quedarse sin acceso a determinados mercados puede resultar mucho más costoso que pagar hoy un dólar un poco más caro.

“Además, al tratarse de la última rueda de la Serie 3, hubo una demanda concentrada sobre un instrumento que tiene características muy particulares y difíciles de reemplazar”.

La alternativa sería dolarizarse íntegramente a través del dólar MEP o CCL, que hoy cotizan aproximadamente en $ 1435 y $ 1487 respectivamente. Desde el punto de vista financiero, la empresa podría hacerlo sin inconvenientes.

Restricciones

Sin embargo, el problema es que muchas compañías necesitan mantener abierta la posibilidad de acceder también al Mercado Libre de Cambios para determinadas operaciones habilitadas, donde hoy el tipo de cambio ronda los $ 1413. Operar MEP o CCL puede generar restricciones posteriores para acceder a ese mercado.

Entonces, en realidad la decisión no pasa únicamente por comparar el precio del Bopreal contra el MEP o el CCL. La empresa evalúa la ecuación completa.

“Si utiliza exclusivamente MEP o CCL, probablemente consiga un mejor precio hoy, pero resigna flexibilidad para futuras operaciones. En cambio, mediante el Bopreal puede dolarizarse sin afectar su capacidad de acceder al MULC cuando la normativa se lo permite”, precisa Córdoba.