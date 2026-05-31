Con los ojos puestos en el próximo año electoral, los análisis y sondeos comienzan a intensificarse. En este sentido, uno de los distritos más relevantes, clave en la definición de los comicios nacionales, es la Provincia de Buenos Aires.

Si bien falta mucho para conocer a los candidatos que competirán para suceder a Axel Kicillof, quien ya no puede optar por la reelección bonaerense, una encuesta midió a varios referentes de distintas fuerzas políticas. En este caso, el resultado sorprendió: dos nombres propios aparecen cabeza a cabeza, y muy alejados del resto.

Se trata del relevamiento realizado por Trends en los primeros días de mayo. La consultora, por otra parte, también indagó en la percepción de los habitantes de la provincia sobre la gestión de Javier Milei y evidenció un crecimiento de su imagen negativa. Cuál fue el resultado para el gobernador actual.

Mapa electoral en PBA: cabeza a cabeza, Santilli y Massa monopolizan preferencias

Los datos se basan en un relevamiento de 1250 casos que apunta a medir el pulso social y las tendencias políticas de cara al 2027 en el distrito. En ese sentido, en el panorama político de Buenos Aires aparecen dos nombres propios que sobresalen por encima del resto: el actual ministro del Interior, Diego Santilli , y el exministro de Economía de la gestión anterior, Sergio Massa .

En un escenario hipotético, los encuestados eligieron a sus candidatos favoritos a gobernador si las elecciones en la Provincia fuesen hoy, y el resultado fue contundente. Ambos dirigentes empatan en el podio con un 21% de intención de voto.

Más lejos, como tercera opción, aparece el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, con un 11%. En cuarto lugar, sigue la opción de “un candidato de izquierda”, al que no propusieron con nombre (9%).

Por detrás se ubica la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, con un 7%. Federico Achával, intendente de Pilar, la sigue con un 4%. Con un 3% de intención de voto ambos, cierran el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y el armador libertario, Sebastián Pareja.

Finalmente, un 9% de los encuestados optaría por “otro candidato”, mientras que un 12% prefirió no responder.

Cabe destacar que el ministro del Interior no solo encabeza la preferencia general, sino que también muestra una hegemonía dentro del partido oficialista nacional . Entre los votantes de LLA y el PRO, un 61% lo considera el “mejor candidato” para ganar la provincia, superando ampliamente a Guillermo Francos, que aparece con un 29%. Dentro del espacio oficialista, Pareja se ubica lejos con un 2%.

En el mismo sentido, cuando se consulta por la preferencia personal, independientemente de las posibilidades electorales, Santilli mantiene un 59% de apoyo en su espacio. En términos de imagen, presenta un 36% de valoración positiva frente a un 52% de negativa, lo que le otorga un diferencial de -16 puntos, uno de los menos “castigados” en el actual clima político.

El relevamiento de Trends, además de ponderar a los candidatos que los encuestados hoy consideran más aptos para disputar la gobernación, indagó también dentro del peronismo. En este caso, eligieron como mejor candidato (52%) y también como preferido dentro de la fuerza (50%) a Massa.

El exministro de Economía se impone por sobre Mayra Mendoza, que obtuvo un 20% y un 17% en cuanto a preferencia.

Los presidenciables: qué fuerza tiene más posibilidades

El sondeo también indagó en las preferencias de los bonaerenses para los candidatos a la presidencia en 2027. En este sentido, las opciones se diversifican.

Encabeza LLA con un 26%, seguido por el kirchnerismo con un 23% . La tercera elección es el peronismo no K, con 16%, aunque si se incluyera al peronismo en conjunto, lideraría con un 39% por sobre la alianza PRO+LLA, que sumaría un 34%.

Más abajo aparecen la izquierda con un 10% de preferencia y el PRO solo, con un 8%. Siguen la UCR y Provincias Unidas con un 1% cada una.

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