En esta noticia ¿Qué significa soñar con madre e hijo?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 1 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 1 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0152 - Madre e hijo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de junio

1° 0152 11° 7400 2° 2920 12° 2428 3° 9545 13° 7181 4° 7291 14° 9163 5° 3809 15° 6047 6° 3481 16° 3122 7° 0554 17° 9575 8° 7158 18° 3188 9° 2553 19° 5405 10° 2851 20° 8167

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor y necesidad de cuidado; refleja seguridad emocional y vínculos profundos.

También apunta a cambios o nuevos inicios; si hay tensión, revela límites, dependencia o preocupaciones familiares.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.