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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 1 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este lunes, 1 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0152 - Madre e hijo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de junio
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|11°
|7400
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|2920
|12°
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|3°
|9545
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|7181
|4°
|7291
|14°
|9163
|5°
|3809
|15°
|6047
|6°
|3481
|16°
|3122
|7°
|0554
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|9575
|8°
|7158
|18°
|3188
|9°
|2553
|19°
|5405
|10°
|2851
|20°
|8167
¿Qué significa soñar con madre e hijo?
Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor y necesidad de cuidado; refleja seguridad emocional y vínculos profundos.
También apunta a cambios o nuevos inicios; si hay tensión, revela límites, dependencia o preocupaciones familiares.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.