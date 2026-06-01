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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 1 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 1 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0152 - Madre e hijo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de junio

 1°0152 11°7400
 2920  12°2428
 3°9545 13°7181 
 7291  14°9163 
 3809  15°6047 
 6°3481  16°3122
 0554  17°9575 
 7158  18°3188 
 2553  19°5405 
 10°2851 20°8167 

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¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, amor y necesidad de cuidado; refleja seguridad emocional y vínculos profundos.

También apunta a cambios o nuevos inicios; si hay tensión, revela límites, dependencia o preocupaciones familiares.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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