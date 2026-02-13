El Programa Sumar (Sumar+) funciona como el puente fundamental entre el sistema sanitario y los beneficios de la Seguridad Social. No representa solo una cobertura médica para quienes carecen de obra social, sino que es un requisito administrativo clave para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) perciban la totalidad de sus haberes. Esta política pública brinda cobertura de salud gratuita a todas las personas que no tienen una cobertura formal (obra social o prepaga). Mediante este esquema, el Estado Nacional envía recursos a los hospitales públicos y centros de salud según la atención efectiva que brindan a los beneficiarios. Está destinado a embarazadas, niños, adolescentes y adultos de todas las edades. Estar activo en el sistema no solo garantiza la atención, sino que habilita el pago de asignaciones que este mes alcanzaron los siguientes valores: Si un beneficiario de AUH no figura como “Activo” en el Sumar, ANSES retiene automáticamente el 20% del monto mensual. Ese dinero solo se libera tras la presentación de la Libreta y la verificación de los controles médicos. Para anotarse en el Programa Sumar, los interesados deben cumplir con: La inscripción al Sumar no se hace por la web de ANSES, sino de forma presencial en los centros de salud. Muchos padres notaron esta advertencia en sus perfiles de ANSES. El problema ocurre generalmente por dos motivos: En estos casos, el titular concurre al hospital para que el administrativo actualice la información de la última consulta médica.