Poner una moneda arriba del router de WiFi | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

El router es el dispositivo central que distribuye la señal de internet en el hogar, permitiendo conectar celulares, computadoras y otros equipos. Sin embargo, su funcionamiento puede verse afectado por múltiples factores como la ubicación, los objetos cercanos o las interferencias.

Por tal motivo, hay muchos trucos caseros que circulan en las redes para mejorar el rendimiento de forma sencilla. Uno de los más virales propone colocar una moneda sobre el módem o router para mejorar la potencia del WiFi y evitar que se corte o funcione de manera lenta.

¿Colocar una moneda sobre el módem mejora la señal WiFi en el hogar?

Tener una inadecuada señal de WiFi en el hogar puede transformarse en un inconveniente frecuente, especialmente cuando se depende de internet para labores, estudios o disfrutar de contenido que requiera conectividad.

En este sentido, existe un método que podría contribuir a mejorar la conexión y únicamente se necesita una moneda.

Poner una moneda arriba del módem de WiFi: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo (foto: archivo). IA

El argumento principal de quienes sugieren colocar una moneda sobre el módem radica en que el metal de la moneda podría afectar la distribución de la señal WiFi en el interior del hogar, facilitando el redireccionamiento de las ondas hacia determinadas áreas.

De acuerdo con esta hipótesis, la moneda actuaría como un artefacto capaz de alterar el comportamiento de la señal, potenciando su alcance para que llegue con mayor fuerza y minimizando las pérdidas que pueda experimentar.

No obstante, es importante señalar que, desde una perspectiva tecnológica, no existe respaldo que valide esta afirmación. Aunque algunos usuarios podrían notar beneficios, las mejoras en la señal de WiFi deben implementarse mediante la adecuada configuración del router.

Por qué no colocar objetos metálicos cerca del router

Muchos expertos en tecnología, telecomunicaciones e instalaciones de internet indican que colocar objetos metálicos sobre o cerca del router no mejora la señal, sino que puede generar interferencias.

Esto se debe a que los metales tienden a bloquear o desviar las ondas electromagnéticas, afectando negativamente la calidad de la conexión.

Además, cubrir parcialmente el módem podría dificultar la ventilación de los equipos, lo cual genera fallas en el correcto funcionamiento por mucho tiempo.

Por qué hay que poner una moneda en el router del Wifi y para qué lo recomiendan. Foto: ChatGPT

Trucos para mejorar la conexión del WiFi en casa

Existen diversos factores que pueden influir en la potencia de la señal del WiFi.

Con el fin de evitar pérdidas en la conexión, se dispone de una serie de trucos que contribuyen a obtener una conexión mucho más estable.

Los trucos más efectivos para aumentar la potencia del Wi‑Fi

Evitar interferencias : mantenerlo alejado de objetos metálicos, paredes gruesas y muebles grandes que bloqueen la señal

Ubicación del módem : colocarlo en un punto central y elevado para distribuir mejor la señal en toda la casa

Distancia con otros equipos : ubicarlo lejos de electrodomésticos que puedan generar interferencias en la conexión

Reinicio del dispositivo : apagar y encender el router periódicamente ayuda a optimizar su funcionamiento

Actualización del equipo : utilizar dispositivos más modernos mejora el alcance y la estabilidad del WiFi

Uso de repetidores: incorporar amplificadores permite extender la señal en viviendas grandes o con varias habitaciones

Dónde no recomiendan poner el router en casa

Según los expertos en tecnología, hay lugares en la casa donde no hay que poner el router del wifi: