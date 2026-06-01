Victoria’s Secret, Boss, Armani, Calvin Klein y Skechers son algunas de las marcas que desembarcaron en Unicenter durante los últimos meses. Ahora, frente a una demanda creciente de espacio por parte de empresas que buscan abrir o ampliar sus tiendas, Cencosud anunció una inversión de más de u$s 60 millones para expandir el shopping de Martínez.

El proyecto sumará 85 locales y 16.000 metros cuadrados arrendables . La obra comenzará este mes y se extenderá durante 16 meses. La apertura está prevista para octubre de 2027.

La ampliación incorporará en total 20.054 m2 construidos y elevará la cantidad de locales de 282 a 367, lo que representa un aumento de casi 30%. Además, incluirá nuevos espacios comerciales, stands y sectores de uso común.

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Más metros para las marcas

La ampliación no estará enfocada únicamente en indumentaria. El proyecto contempla la incorporación de nuevos servicios vinculados a salud, deporte y gastronomía. Entre las novedades previstas figuran una clínica, un vacunatorio y la renovación integral del gimnasio.

También se sumará Decathlon, la cadena francesa de artículos deportivos que desembarcó el año pasado de la mano de Grupo One, la sociedad integrada por Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez. La compañía puso en marcha un plan de expansión que contempla la apertura de más de 20 tiendas en el país y una inversión cercana a los u$s 100 millones.

Según estimó la compañía, esta iniciativa generará más de 600 puestos de trabajo entre la construcción y la operación de los nuevos espacios.

Actualmente, Unicenter recibe alrededor de 3 millones de visitantes por mes y es uno de los principales activos de Cencosud en la Argentina.

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Los planes de expansión

La inversión se suma a otros movimientos recientes de Cencosud en el país. Durante el último año, la compañía concretó la compra de los mayoristas Makro y Roberto Basualdo por u$s 122,5 millones, operación con la que incorporó 20 puntos de venta a una red que ya superaba los 330 locales.

En marzo, además, asumió como country manager Dolores Fernández Lobbe, ejecutiva con trayectoria en Walmart Argentina y Falabella, que quedó al frente de las operaciones de supermercados, mejoramiento del hogar y centros comerciales del grupo en el país.

Fernández Lobbe reemplazó a Diego Marcantonio y regresó a la Argentina luego de cuatro años en México. Su llegada coincidió con una etapa en la que la compañía busca acelerar proyectos de inversión y crecimiento en el mercado local.

Según el balance del primer trimestre de 2026, la Argentina volvió a mostrar resultados dispares entre las distintas unidades de Cencosud. Mientras los centros comerciales registraron ingresos que crecieron un 45% en pesos, los supermercados aumentaron un 34,2%. Sin embargo, al medir los resultados en moneda chilena, los primeros retrocedieron un 0,7% y los segundos un 7,7%.

La caída fue más pronunciada en mejoramiento del hogar, donde los ingresos crecieron un 8,5% en pesos pero retrocedieron un 25,9% en moneda chilena . En servicios financieros, la baja fue de 8,9%.

Durante el mismo período, la compañía destacó el desempeño de Jumbo y Disco, el crecimiento del canal online y la integración de Makro, cuya penetración ya alcanza 20,6% en marcas propias.

A su vez, avanzó junto a Consultatio con la renovación de Jumbo Palermo y eligió Buenos Aires para realizar el Cenco Day, el encuentro anual en el que presenta sus perspectivas y principales proyectos para la región.

Con presencia local desde 1982, la compañía opera las cadenas Jumbo, Disco, Vea, Easy, Blaisten y Makro, además de una red de centros comerciales encabezada por Unicenter.