La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entregará durante febrero las Pensiones No Contributivas (PNC), uno de los beneficios más importantes que tiene el organismo. Sin embargo, la ANSES informó que un importante grupo de personas deberá presentar un trámite clave para mantener la prestación social durante el segundo mes del año. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral son un beneficio destinado para aquellas personas que no pueden ejercer sus tareas laborales por razones de salud y se encuentren en una situación de vulnerabilidad. No obstante, es un requisito fundamental contar con el CMO (Certificado Médico Oficial) en el que se acredite una incapacidad del 66%, o más, para poder solicitar la PNC. En tanto, aquellas personas que no tengan dicho documento vigente deberán presentarlo ante la ANSES para continuar con la prestación social. La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló cómo se diagramará el calendario para febrero. En este sentido, las personas que reciben mensualmente los haberes de las Pensiones No Contributivas recibirán los pagos según el siguiente esquema: