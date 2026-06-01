Anthropic, una de las compañías de inteligencia artificial más relevantes del mercado y desarrolladora del asistente Claude, inició formalmente el camino hacia una eventual salida a bolsa en Estados Unidos al presentar de manera confidencial un borrador de su solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

Fuente: EFE Angel Colmenares

La empresa informó este lunes que presentó el formulario S-1, el documento requerido para comenzar el proceso de una oferta pública inicial de acciones (IPO). Sin embargo, aclaró que la presentación no implica que exista todavía una oferta concreta, ya que no se definieron ni el precio ni la cantidad de acciones que eventualmente se pondrían a la venta.

“Esto nos da la opción de salir a bolsa después de que la SEC complete su revisión”, señaló la compañía en un comunicado. La firma agregó que una eventual operación dependerá también de “factores externos” y de las condiciones del mercado.

El formulario S-1 reúne información financiera, operativa y de riesgos de la empresa. En esta instancia inicial, la documentación permanece confidencial hasta que el regulador complete su análisis y avance el proceso de autorización.

La decisión ubica a Anthropic entre las compañías de inteligencia artificial que buscan aprovechar el fuerte interés de los inversores por el sector. Fundada por exdirectivos de OpenAI, la empresa se consolidó en los últimos años como uno de los principales competidores en el desarrollo de modelos de IA generativa.

Parte de ese crecimiento estuvo impulsado por la expansión de Claude Code, su herramienta orientada a desarrolladores de software, que le permitió ganar presencia en el segmento corporativo y competir más directamente con OpenAI.

La presentación ante la SEC llega además en un momento de fuerte expansión financiera para la compañía. La semana pasada, Anthropic anunció una nueva ronda de financiación por u$s 65.000 millones que elevó su valoración privada hasta unos US$ 965.000 millones, según Reuters. La cifra implicó un fuerte salto respecto de febrero, cuando la compañía había sido valorada en u$s 380.000 millones tras una ronda previa de u$s 30.000 millones.

El movimiento se produce después de varios meses de especulaciones sobre una posible apertura de capital. Distintos medios especializados habían señalado que la compañía evaluaba una salida a bolsa una vez alcanzada una mayor escala de ingresos y consolidada su posición competitiva en el mercado de la inteligencia artificial.

Claude, de Anthropic, es una inteligencia artificial que, para muchos, supera a ChatGPT.

Por el momento, Anthropic no informó un calendario para la operación ni precisó cuál sería la valoración objetivo en una eventual colocación. No obstante, medios especializados sostienen que el debut bursátil podría concretarse durante el próximo otoño norteamericano, es decir entre septiembre y noviembre, sujeto a la aprobación regulatoria y a la evolución de las condiciones del mercado.