El asado es un ritual sagrado para los argentinos, ya que no solo se trata de cocinar, sino de un momento para compartir con los seres queridos. Sin embargo, no todos los edificios cuentan con una zona de parrilla y hacerlo en el balcón puede generar conflictos con los vecinos del edificio por la gran cantidad de humo y chispas. Por suerte, existe un innovador invento que permite disfrutar de la carne con el máximo sabor y sin necesidad de prender el carbón. Las parrillas portátiles y eléctricas se convirtieron en los mejores aliados de quienes no cuentan con un SUM para hace asado. En específico, la línea de Kamado se posicionaron como la mejor opción por no largar ni olor ni humo y venir en distintos tamaños que se adaptan a los departamentos. El electrodoméstico es una parrilla en forma de huevo, tradicionalmente fabricado en base a cerámica refractaria (también existe en versión metálica). Su nombre es originario de los métodos de cocción japoneses y chinos que se remontan a miles de años atrás. Su principal característica es que las paredes gruesas mantienen el calor por mucho tiempo, lo que garantizar una cocción pareja. Además, cuenta con un control de temperatura a través de ventilaciones superiores e inferiores, lo que permite cocinar con mucha o poca potencia. Si bien comúnmente son comercializadas en su versión tradicional a base de leña o carbón, evolucionaron a su versión eléctrica sin humo. Gracias a su temperatura controlable y forma cerrada, se pueden realizar todas las técnicas de cocción sin humo. Su uso principal suele ser la cocción directa para hacer asado, con una temperatura típica de entre 180° y 350°, ideal para cortes de carne como vacío, bife de chorizo, hamburguesas, chorizos, pollo y hasta vegetales. Otra de sus funciones es la de horno. Al colocar un deflector cerámico que bloquea el fuego directo el calor circula alrededor de los alimentos con temperaturas de entre 120° a 200°, lo que lo hace útil para pasteles o tartas. El kamado eléctrico es la parrilla por excelencia para los amantes del asado. En las páginas de compra y venta online se pueden conseguir desde los $ 700.000 con las siguientes características: