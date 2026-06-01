Las cinco condiciones que Argentina debe cumplir para enfrentar u$s 20.000 millones en vencimientos
La segunda revisión del acuerdo muestra que el principal desafío ya no pasa por el desembolso de este año. El organismo ya proyecta como hará el país para enfrentar el mayor muro de vencimientos de los próximos años
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 1° de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.