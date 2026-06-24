Becas Progresar 2026: quiénes cobran en julio, cuánto es el pago y cómo saber si lo recibirás.

El programa Becas Progresar continuará vigente durante 2026 con una actualización que modifica montos, condiciones de acceso y el calendario de inscripción.

La iniciativa, que depende del Ministerio de Capital Humano y se liquida a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), está dirigida a alumnos de nivel secundario, terciario, universitario, de enfermería y de formación profesional.

Este programa busca acompañar a los estudiantes en su proceso de formación, ofreciendo una ayuda económica a quienes transitan sus estudios.

Para acceder a esta asignación, el titular deberá cumplir con determinados requisitos estipulados por la ANSES . En caso de que los beneficiarios no cumplan con este requerimiento, perderán la prestación.

Mientras continúan abiertas las inscripciones para algunas modalidades vinculadas a capacitación en oficios, quienes ya completaron el trámite pueden consultar si fueron incorporados al beneficio y verificar el estado de su postulación.

Becas Progresar julio 2026: cuánto cobro

De acuerdo con lo establecido por la Resolución 172/2026, los estudiantes alcanzados por las líneas Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Formación Profesional reciben una asignación mensual bruta de $35.000.

Sin embargo, el esquema de pago contempla una retención parcial del beneficio hasta que se compruebe el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por el programa.

Por ese motivo, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto total, lo que representa un ingreso efectivo de $28.000 por mes para cada beneficiario. El 20% restante, equivalente a $7000 mensuales, queda retenido hasta la acreditación de la regularidad educativa.

Una vez presentada la documentación correspondiente y validada la trayectoria académica, el dinero acumulado se abona en un pago adicional.

ANSES lanzó una nueva inscripción para Becas Progresar.

Además, quienes ingresaron por primera vez al programa pueden percibir pagos retroactivos correspondientes a los meses transcurridos desde la aprobación de la solicitud.

¿Cuáles son los requisitos inscribirse en las Becas Progresar?

Según establece el sitio web, las condiciones mínimas que aplican a todos los tipos de Becas Progresar (Obligatorio, Superior y Trabajo) son las siguientes:

Ser alumno regular en alguna institución educativa ya sea secundaria, terciaria o universitaria.

no supere tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil ( Que el nivel de ingresos del solicitante y su grupo familiarno supere tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil ( SMVM

Tener nacionalidad argentina, ya sea nativa o naturalizada, o en su defecto ser extranjero con residencia legal de 2 años y tener el Documento Nacional de Identidad ( DNI ) vigente.

Becas Progresar: cómo saber si te aprobaron la beca

Los estudiantes cuentan con dos vías oficiales para consultar el estado de su trámite.

La primera opción es ingresar a Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí se puede revisar el calendario de pagos y verificar si ya existe una fecha asignada para el cobro.

La segunda alternativa consiste en acceder a la plataforma oficial de Progresar, donde el sistema informa de manera directa si la solicitud fue aprobada, observada o rechazada.

En aquellos casos en los que la postulación figure como observada, la herramienta también detalla los motivos de la inconsistencia detectada, ya sea por documentación faltante o por cuestiones relacionadas con la situación socioeconómica declarada.

Quienes ingresaron por primera vez al programa pueden percibir pagos retroactivos (Foto: ChatGPT).

Cuáles son los requisitos para acceder a las Becas Progresar

Entre las condiciones generales para recibir el beneficio, el programa establece que los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Este requisito económico forma parte de los criterios de evaluación utilizados para determinar el acceso a la asistencia educativa durante el ciclo lectivo 2026.