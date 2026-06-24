La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó este miércoles una reestructuración del programa “ANSES va a tu trabajo”. Mediante la Resolución 178/2026, el organismo busca optimizar el funcionamiento de este canal de atención descentralizado que facilita la g estión de trámites de seguridad social directamente en el ámbito laboral.

La resolución, que lleva la firma del Director Ejecutivo Guillermo Héctor Arancibia, introduce como cambio principal la transferencia del programa al ámbito de la Coordinación de Atención a Organismos Públicos, Empresas y Entidades Intermedias, dependiente de la Dirección Central de Gestión y Soporte Operativo.

Según los considerandos de la norma, esta modificación responde a una necesidad de actualización operativa para mantener la responsabilidad primaria y las acciones del programa bajo una nueva estructura de reporte.

¿Qué es el programa “ANSES Va a tu Trabajo”?

Creado originalmente en 2018, este programa funciona como un canal de atención de doble vía (presencial y remota). Su objetivo es brindar asesoramiento y facilitar la gestión de trámites de la ANSES a los trabajadores de:

Empresas privadas

Organismos públicos

Entidades intermedias o del tercer sector

Un punto clave de la resolución actual es que reafirma que el beneficio de atención no solo alcanza a los trabajadores directos, sino también a sus cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años .

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Actualización de convenios y trámites

Con esta normativa, la ANSES aprobó nuevos modelos para el Convenio de Adhesión (Anexo I) y las Condiciones Generales (Anexo II) que deben suscribir las entidades que deseen formar parte del programa.

Además, se estableció que la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones será la encargada de determinar qué trámites específicos estarán habilitados para realizarse bajo esta modalidad, previa gestión de las normas de procedimiento correspondientes.

Finalmente, la resolución ratifica la continuidad del Registro de Entidades Adheridas, donde deberán inscribirse todas las organizaciones aceptadas para operar con este sistema descentralizado.