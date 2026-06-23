La ANMAT prohibió el uso y comercialización de una reconocida línea de cosméticos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) tomó una nueva decisión que impacta en el mercado de la cosmética. A través de una disposición oficial, el organismo ordenó retirar del circuito comercial una línea de productos autobronceantes que era promocionada en plataformas digitales de todo el país.

La resolución se adoptó luego de una investigación que detectó irregularidades en la documentación sanitaria de los artículos. Según informó el organismo, los productos no figuraban en los registros correspondientes, una situación que impide verificar aspectos fundamentales relacionados con su elaboración y comercialización.

La ANMAT prohíbe la venta de los siguientes cosméticos

La medida recae sobre toda la línea de Tan Orgánico, una marca dedicada principalmente a la venta de autobronceantes y tratamientos complementarios para el cuidado de la piel.

De acuerdo con la información oficial, los artículos eran ofrecidos sin exhibir los datos de inscripción sanitaria exigidos por la normativa vigente. Esta ausencia de registros motivó la intervención de las autoridades, que avanzaron con la restricción de todas las presentaciones y lotes disponibles en el mercado.

Dispusieron detener la venta de uno de los autobronciantes más reconocidos del mercado (foto: archivo)

Cuáles son los productos de Tan Orgánico que prohibió la ANMAT

La medida alcanza a todos los lotes y presentaciones de los siguientes productos:

Crema corporal autobronceante orgánica.

Crema humectante prolongadora del color.

Bruma facial autobronceante.

Tanning Drops.

Mousse autobronceante.

Gel exfoliante corporal.

Crema autobronceante facial.

Por qué el organismo decidió retirarlos del mercado

Tras analizar la situación, la ANMAT consideró que los productos eran cosméticos ilegítimos, ya que no existían antecedentes de registro ni información verificable sobre el establecimiento responsable de su fabricación. Como consecuencia, el organismo señaló que no es posible garantizar las condiciones de calidad, seguridad o eficacia de los artículos alcanzados por la medida.

La investigación se inició a partir de una denuncia recibida desde la provincia de Córdoba. Posteriormente, se comprobó que los productos continuaban promocionándose en distintos canales de venta online, por lo que también se ordenó gestionar la eliminación de esas publicaciones. La disposición vigente no solo impide su comercialización y distribución, sino también su publicidad y utilización hasta que la situación sanitaria sea regularizada conforme a las exigencias establecidas por la normativa nacional.