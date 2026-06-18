A pesar de las dudas de los usuarios y la información que circuló en redes sociales, el Gobierno y ANSES confirmaron que el programa Becas Progresar sigue vigente durante 2026. En este sentido, las fuentes oficiales indicaron a El Cronista que el pago se realizará durante este sexto mes.

Como en esta liquidación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá liquidar no solo esta prestación académica, que se encuentra congelada desde que inició este Gobierno, sino también otros programas y el aguinaldo, algunas personas pusieron en duda que se fuera a pagar el Progresar.

El conflicto sobre el pago de Progresar

La incertidumbre y los reclamos crecieron en las últimas horas en las redes sociales luego de que los beneficiarios de este programa educuativo advirtieran que no hubo liquidación ni cronograma oficial para junio por parte de la ANSES.

En este sentido, la preocupación se profundizó tras la viralización de publicaciones que alertaban sobre la ausencia de fechas confirmadas en los canales institucionales, lo que encendió las alarmas entre miles de estudiantes que dependen de este beneficio económico para continuar con sus estudios.

Sin embargo, voceros oficiales de ANSES y de Capital Humano informaron a El Cronista que el pago se realizará y que el Progresar no está en duda como especularon algunos usuarios.

La aclaración del Gobierno y ANSES sobre Progresar

Las fuentes oficiales indicaron que la situación comenzará a normalizarse en el corto plazo. Según pudo averiguar este medio, el retraso en el esquema de acreditación responde a reestructuraciones internas de la cartera gubernamental, aunque se garantizó de forma unánime que el cobro se hará efectivo durante este mes.

Chau Becas Progresar: el Gobierno lanzó un nuevo beneficio de $ 1.000.000 para estudiantes. Foto: Shutterstock

Las mismas fuentes ratificaron que este viernes 19 de junio se informará y confirmará de manera definitiva el calendario de pagos para la totalidad de los titulares del programa .

¿Cuánto cobro por Progresar en junio?

La iniciativa, que depende del Ministerio de Capital Humano y se liquida a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), está dirigida a alumnos de nivel secundario, terciario, universitario, de enfermería y de formación profesional.

De acuerdo con lo establecido por la Resolución 172/2026, los estudiantes alcanzados por las líneas Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Formación Profesional reciben una asignación mensual bruta de $ 35.000.

Sin embargo, el esquema de pago contempla una retención parcial del beneficio hasta que se compruebe el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por el programa.

El monto que se retiene como garantía

Por ese motivo, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto total, lo que representa un ingreso efectivo de $ 28.000 por mes para cada beneficiario. El 20% restante, equivalente a $ 7.000 mensuales, queda retenido hasta la acreditación de la regularidad educativa.

Una vez presentada la documentación correspondiente y validada la trayectoria académica, el dinero acumulado se abona en un pago adicional.

Además, quienes ingresaron por primera vez al programa pueden percibir pagos retroactivos correspondientes a los meses transcurridos desde la aprobación de la solicitud.

Los requisitos para cobrar el Progresar

Según establece el sitio web, las condiciones mínimas que aplican a todos los tipos de Becas Progresar (Obligatorio, Superior y Trabajo) son las siguientes:

Ser alumno regular en alguna institución educativa ya sea secundaria, terciaria o universitaria.

no supere tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil ( Que el nivel de ingresos del solicitante y su grupo familiarno supere tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil ( SMVM

Tener nacionalidad argentina, ya sea nativa o naturalizada, o en su defecto ser extranjero con residencia legal de 2 años y tener el Documento Nacional de Identidad ( DNI ) vigente.



