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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para uno de los beneficios más importantes destinados a familias con hijos en situación de vulnerabilidad. El próximo incremento comenzará a aplicarse desde julio de 2026 y también impactará sobre otras prestaciones principales que se acreditan automáticamente cada mes.

El ajuste será del 2,1% y surge de la última actualización inflacionaria informada por el INDEC. Con esta suba, no solo se ajustarán los extras y prestaciones familiares, sino también todos los cobros regulares de ANSES.

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Cuánto cobrarán las familias desde julio

Con la nueva actualización, el esquema de pagos para las familias será el siguiente:

Prestación FamiliarMonto Total (100%)Retención Mensual (20%)Cobro Neto en Mano (80%)
Asignación Universal por Hijo (AUH)$148.049,00$29.609,80$118.439,20
AUH por Discapacidad$482.062,00$96.412,40$385.649,60
Asignación por Embarazo (AUE)$148.049,00$29.609,80$118.439,20
Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo I)$148.049,00No aplica$148.049,00

El 20% retenido se liquida todo junto luego de presentar la documentación obligatoria conocida como Libreta AUH que contempla los siguientes trámites:

  • Controles médicos.
  • Vacunación.
  • Escolaridad regular.

El adicional alimentario que alcanza los $ 55.000 en julio

Además de la prestación principal, muchas familias seguirán cobrando automáticamente dos extras:

  • Complemento Leche que alcanzó los $ 55.841 con el nuevo ajuste (solo para niños en edad de lactancia)
El cronograma previsto para julio por el organismo previsional se ordenará según la terminación del documento (Fuente: archivo).
El cronograma previsto para julio por el organismo previsional se ordenará según la terminación del documento (Fuente: archivo).

Tarjeta Alimentar

Se divide en tres categorías según la cantidad de hijos en el hogar:

  • $72.250: Familias con un hijo.
  • $113.299: Familias con dos hijos.
  • $149.425: Hogares con tres hijos o más.
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¿Cuándo cobran las familias de ANSES?

El cronograma previsto para julio por el organismo previsional se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: lunes 13 de julio.
  • DNI terminados en 2: martes 14 de julio.
  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de julio.
  • DNI terminados en 4: jueves 16 de julio.
  • DNI terminados en 5: viernes 17 de julio.
  • DNI terminados en 6: lunes 20 de julio.
  • DNI terminados en 7: martes 21 de julio.
  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de julio.
  • DNI terminados en 9: jueves 23 de julio.