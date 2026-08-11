Los jubilados que reciben el bono extraordinario de agosto podrán acceder a distintos montos según el haber mensual que perciben. Mientras quienes cobran la mínima recibirán $70.000, otros beneficiarios también podrán obtener un adicional, aunque de manera proporcional.

El esquema establece un límite de ingresos y hace que el monto disminuya a medida que aumenta la jubilación. Por eso, algunos adultos mayores que no cobran el haber mínimo también tendrán un extra durante este mes .

Bono de agosto: cuánto puede cobrar cada jubilado

El refuerzo previsional no tiene el mismo valor para todos los beneficiarios. Quienes cobran la jubilación mínima obtienen el monto máximo, mientras que aquellos con haberes superiores reciben una suma menor.

Es decir, se otorga bajo un esquema decreciente, por lo que el monto del refuerzo disminuye a medida que aumenta el haber previsional. Así, quienes cobran jubilaciones intermedias reciben un adicional menor, pero pueden alcanzar el piso de ingresos establecido para el período.

La escala funciona de la siguiente manera:

Haber de $419.775,93: recibe un bono de $70.000 y alcanza un total de $489.775,93.

Haber de $429.775,93: recibe un bono de $60.000 y alcanza un total de $489.775,93.

Haber de $439.775,93: recibe un bono de $50.000 y alcanza un total de $489.775,93.

Haber de $449.775,93: recibe un bono de $40.000 y alcanza un total de $489.775,93.

Haber de $459.775,93: recibe un bono de $30.000 y alcanza un total de $489.775,93.

Haber de $469.775,93: recibe un bono de $20.000 y alcanza un total de $489.775,93.

Haber de $479.775,93: recibe un bono de $10.000 y alcanza un total de $489.775,93.

ANSES confirmó el bono extraordinario para jubilados de agosto 2026 Fuente: Shutterstock S.Toey

¿Cómo se calcula el bono para jubilados?

El mecanismo busca que el refuerzo se ajuste de manera progresiva según el nivel de ingresos de cada jubilado. De esta forma, cuanto mayor es el haber mensual, menor es el bono que se suma.

El objetivo es evitar saltos bruscos entre quienes cobran jubilaciones cercanas y garantizar que, dentro de esta escala, el ingreso final llegue al piso de $489.775,93 fijado para el período.

En términos simples, el monto del adicional surge de la diferencia entre el haber previsional y el piso de referencia. Por eso, a medida que la jubilación se acerca a ese valor, el bono disminuye hasta llegar a su mínimo dentro de la escala.

¿Cuándo se cobra el bono de agosto?

El pago del refuerzo se realiza junto con los haberes previsionales correspondientes a agosto y respeta el calendario establecido por ANSES según la terminación del DNI.

Los primeros depósitos están previstos a partir del 25 de agosto, de acuerdo con el calendario de pagos vigente.

Para saber exactamente cuándo corresponde cobrar, los jubilados pueden consultar su fecha de pago según la terminación de su documento y verificar el monto que recibirán durante el mes.