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Las precipitaciones y temperaturas bajas han regresado fuertemente al país y el Servicio Meteorológico Nacional informó que se aproxima un diluvio que durará al menos tres días.
El SMN detalló que el descenso en las temperaturas está relacionado al ingreso de una masa de aire frío, el cual está acompañado de tormentas constantes, las cuales afectarán a diferentes puntos del país.
Las zonas bajo alerta
Los registros del Servicio Meteorológico Nacional indicaron que en la localidad de Oberá, en la provincia de Misiones, se presentará un fuerte temporal con 72 horas de tormentas intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica.
En tanto, las lluvias se darán durante el martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de agosto. Por su parte, las condiciones meteorológicas podrían mejorar recién hacia el día sábado, aunque no se descarta que puedan aparecer nuevas tormentas antes del fin de semana.
Otras zonas afectadas por el temporal
Si bien el eje central de las tormentas será en Oberá, hay otras localidades de la provincia de Misiones que también estarán afectadas por el temporal.
Las tormentas llegarán también las siguientes zonas, aunque en menor medida:
- Posadas
- Eldorado
- Puerto Iguazú
Recomendaciones ante temporales y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que cuando se presentan este tipo de fenómenos, hay una serie de recomendaciones para evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda afectar a la salud.
Las recomendaciones del SMN
- No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitar hacer actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estar atento ante la posible caída de granizo.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.