La mora total consolidada del crédito a personas físicas continúa creciendo y alcanzó en junio el 17,5% del monto total otorgado, según el Monitor mensual de crédito a las familias elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con EcoGo. Se trata del vigésimo aumento mensual consecutivo.

El deterioro registrado durante el último año y medio es significativo. En diciembre de 2024, la mora total por monto representaba el 3,6% del crédito; en diciembre de 2025 había escalado al 12,6% y en junio de 2026 llegó al 17,5%. En 18 meses, el nivel se multiplicó por 4,9.

Sube la mora

“La mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados”, advierte Martín Masci, coautor del informe, profesor asociado e investigador en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

En junio, la irregularidad aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de mayo y 10,5 puntos frente al mismo mes de 2025. Además, el 26,1% de los deudores registra mora, 8,8 puntos más que un año atrás.

Fuertes diferencias de provincias

La radiografía provincial muestra importantes contrastes. La Rioja registra la mayor mora por monto del país, con 24,5%, seguida por San Luis (22,6%) y Santa Cruz (22,2%). En el otro extremo se encuentran La Pampa (9,1%), CABA (11,9%) y Entre Ríos (13,4%).

En términos de endeudamiento, medido como crédito sobre producto bruto provincial, Tucumán, Catamarca y Formosa presentan los niveles más altos.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

El crédito no bancario

“El crédito no bancario concentra el deterioro”, señala Masci. Los proveedores no financieros de crédito (PNFC) representan el 14,1% del crédito nacional a personas, pero presentan una mora por monto del 31%, más del doble que el 15,2% del sistema financiero.

El deterioro de la calidad de la cartera convive con una expansión del crédito. Sobre el universo comparable de entidades, el crédito real aumentó 0,1% mensual y 9,1% interanual. Además, las 24 jurisdicciones registraron crecimiento real frente a junio de 2025, con subas de entre 1,8% y 13,1%.

Volumen

El volumen total de crédito a personas físicas informado en junio alcanzó los $ 97,1 billones, de los cuales $ 83,4 billones corresponden al sistema financiero y $ 13,7 billones a proveedores no financieros.

El Monitor mensual de crédito a las familias es elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y EcoGo a partir de la Central de Deudores del BCRA.

Pese a su denominación, el universo analizado corresponde específicamente a personas físicas, no a unidades familiares: incluye personas con saldo positivo informado a la Central de Deudores y excluye personas jurídicas.

El trabajo fue elaborado por Marina Dal Poggetto, Sebastián Menescaldi, Sebastián Balsells y Martín Masci.