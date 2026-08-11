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En la lista de alimentos y bebidas que sin dudas ha despertado mayor interés de análisis por sus efectos secundarios en el organismo humano, es el café.

Durante años, esta infusión fue objeto de estudio de científicos y expertos que buscaban conocer cómo afectaba a la salud cerebral. Una investigación publicada a comienzos de 2026 encontró, en este sentido, una relación entre la cantidad consumida y el riesgo de demencia.

Ante los resultados, se concluyó que existe una cantidad de tazas diarias que son ideales beber para evitar problemas al respecto. Conoce todos os detalles al respecto.

¿Cuáles son las cantidades de café necesarias para disminuir el riesgo de demencia? Fuente: Shutterstock

Cuántas tazas de café al día se asociaron con menor riesgo de demencia

El estudio analizó información de 131.821 personas pertenecientes a dos grandes cohortes estadounidenses, con seguimientos de hasta 43 años.

Durante ese período se registraron 11.033 casos de demencia, lo que permitió comparar los resultados según los hábitos de consumo de café y té de los participantes.

El análisis encontró que quienes tenían un mayor consumo de café con cafeína presentaban un riesgo de demencia significativamente menor que quienes se encontraban en el nivel más bajo de consumo.

El café con cafeína fue el que mostró mejores resultados

Al comparar los grupos de mayor y menor consumo, el riesgo de demencia fue de 141 frente a 330 casos por cada 100.000 personas-año, con una razón de riesgo de 0,82.

Además, el grupo con mayor consumo presentó una menor prevalencia de deterioro cognitivo subjetivo, aunque los investigadores remarcaron que los resultados deben interpretarse como una asociación y no como una relación de causa y efecto.

Otro dato relevante fue que el café descafeinado no mostró la misma asociación con un menor riesgo de demencia ni con un mejor rendimiento cognitivo.

Los investigadores también observaron una relación no lineal entre la cantidad consumida y los resultados, con las diferencias más pronunciadas alrededor de 2 a 3 tazas de café con cafeína por día .

Qué dice el estudio sobre el café y la salud cognitiva

La investigación no concluye que tomar café evite la demencia ni que pueda utilizarse como tratamiento. Lo que encontró es una asociación entre un mayor consumo de café con cafeína y resultados cognitivos más favorables.

Los autores señalaron que el café contiene compuestos bioactivos, entre ellos cafeína y polifenoles, que podrían tener efectos relacionados con procesos como el estrés oxidativo y la neuroinflamación.

Por eso, el dato de 2 a 3 tazas diarias debe entenderse dentro del contexto del estudio y no como una cantidad universal que todas las personas deban consumir.

En definitiva, la investigación suma evidencia sobre una posible relación entre el café con cafeína y la salud cognitiva, pero no demuestra que beber una determinada cantidad de café sea suficiente para prevenir la demencia