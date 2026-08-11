Miles de argentinos esperan el feriado del lunes 17 de agosto para disfrutar de tres días consecutivos de descanso. En este contexto, el asueto del martes 18 extenderá el fin de semana largo y beneficiará a un grupo de trabajadores.

Quiénes podrán disfrutar del feriado del martes 18 de agosto

El próximo martes 18 la localidad de Tres Algarrobos, ubicada en Carlos Tejedor en la provincia de Buenos Aires, cumplirá 125 años desde su fundación. La fecha conmemora el decreto emitido por el gobierno provincial Bernardo de Irigoyen que dio paso a los trazos definitivos con sus características diagonales.

Las características arquitectónicas del pueblo reflejan su origen agrícola, el paso del ferrocarril y la influencia de los inmigrantes que se establecieron desde inicios del siglo XX.

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En 1902 el pueblo comenzó a crecer a partir de los remates de tierras fiscales y se inauguró la plaza principal Bernardino Rivadavia. Más adelante, recibió el flujo inmigratorio que dio paso a la producción agropecuaria.

Ya en 1910 llegó el ferrocarril del Oeste. La primera estación llevaba el nombre “Cuenca” en homenaje al notable médico cirujano y poeta Claudio Mamerto Cuenca.

Las autoridades de Carlos Tejedor organizan actividades durante el fin de semana para celebrar la fecha con artistas invitados y gastronomía.

Quiénes verán su fin de semana extendido

El feriado del lunes 17 de agosto es de carácter nacional, lo que significa que aplicará a todos los laburantes del país. El asueto del 18 será para los trabajadores públicos y empleados del Banco Provincia.

En caso de quienes presten servicios en el sector privado, será opcional según cada caso.

Qué feriados quedan en el año

De cara lo que resta del año, el calendario señala que quedan las siguientes fechas festivas: