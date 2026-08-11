La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para los jubilados y pensionados de agosto 2026. En este octavo mes del año, el organismo previsional anunció que los adultos mayores cobrarán sus haberes con un aumento del 1,9% a raíz del último dato de inflación que difundió el INDEC correspondiente a junio .

Como es habitual, la liquidación de fondos se realizará de forma escalonada, priorizando el orden según la terminación del DNI. El esquema vigente incluirá el ajuste junto al bono de $ 70.000 para quienes reciben la minima. Sin embargo, el calendario de agosto vio un retraso respecto al de julio.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en agosto 2026?

Con el incremento anunciado para este octavo mes, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán en el calendario de pagos una suma que será de $ 489.775 en total. Esta liquidación incluye los $ 419.775,93 del haber mínimo con el aumento más el bono de 70.000 para quienes reciben el cobro más bajo.

Este adicional incluye a las siguientes categorías:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para cobrar los $70.000 completos, será necesario percibir el haber mínimo. Quienes cobren un monto superior, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el top fijado por el Gobierno.

Por ejemplo: un jubilado que cobre $439.827, recibirá un bono de $50.000, de manera que su ingreso total llegue a $489.827 , equivalente al haber mínimo más el bono máximo.

Calendario ANSES agosto: por qué se atrasó el pago de jubilados y pensionados

Como el organismo previsional decidió iniciar este octavo esquema de cobros del 2026 el lunes 10 de agosto, los adultos mayores verán un retraso de dos días respecto al calendario de julio que se inició el 8 de julio. De esta forma, la liquidación quedó fijada de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.



