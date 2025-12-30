ANSES confirmó el ajuste mensual para las prestaciones previsionales que regirá desde el primer mes del año.

El inicio de 2026 trae novedades para los más de 7 millones de jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES. Como cada mes desde la implementación de la nueva fórmula de movilidad previsional, las prestaciones se ajustarán según la inflación registrada por el INDEC en noviembre de 2024.

Este mecanismo de actualización automática, que reemplazó al sistema de aumentos trimestrales por decreto, busca que los haberes no pierdan poder adquisitivo frente al avance de los precios. Sin embargo, el porcentaje de aumento de enero será uno de los más bajos del último año, reflejando la desaceleración inflacionaria que viene experimentando la economía argentina.

ANSES: ¿de cuánto será el aumento de enero 2026?

Según los datos preliminares del INDEC, la inflación de noviembre se ubicó en torno al 2,4%, lo que determina que las jubilaciones y pensiones se incrementarán en ese mismo porcentaje a partir de enero.

Este ajuste se aplicará sobre los montos de diciembre, que ya habían recibido el aumento del 2,34% correspondiente a octubre. La tendencia a la baja en los porcentajes mensuales de incremento refleja la política monetaria y fiscal restrictiva del gobierno de Javier Milei, que logró contener la aceleración de precios que caracterizó gran parte de 2023 y principios de 2024.

Fuente: Shutterstock Inside Creative House

Haberes mínimos: cuánto cobrarán en enero

La jubilación mínima es el piso de todas las prestaciones previsionales y el valor de referencia para calcular el resto de los haberes. Con el aumento del 2,4%, los montos quedarían establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima sin bono:

Diciembre 2025: $ 252.562

Enero 2026: $ 258.624 (aproximado)

Incremento: $ 6062

Jubilación mínima con bono:

Desde marzo de 2024, el gobierno nacional otorga un bono compensatorio mensual para los jubilados que cobran el haber mínimo. Este bono busca complementar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Monto del bono en enero: $ 70.000 (se mantiene sin cambios)

Total con bono: $ 328.624

Incremento real respecto a diciembre: solo el 2,4% sobre el haber base, ya que el bono no se actualiza

Es importante destacar que el bono no es parte del haber jubilatorio propiamente dicho, por lo que no se incluye en el cálculo del aguinaldo ni genera aumentos proporcionales. Esto significa que el ingreso real de los jubilados con haber mínimo crece más lento que lo que sugiere el total mensual.

Haberes máximos: el tope del sistema

Las jubilaciones máximas también se actualizarán con el mismo porcentaje del 2,4%, aunque estos beneficiarios no acceden al bono complementario.

Jubilación máxima:

Diciembre 2025: $ 1.804.009,64

Enero 2026: $ 1.847.306 (aproximado)

Incremento: $ 43.296

Este es el monto más alto que puede cobrar un jubilado dentro del sistema de ANSES, independientemente de cuánto haya aportado durante su vida laboral. El tope máximo representa aproximadamente 7,14 veces el haber mínimo.

Fuente: Shutterstock Geber86

Pensiones: cuánto cobrarán los beneficiarios

Las pensiones por fallecimiento también se ajustan mensualmente con la misma fórmula de movilidad. Estos son los montos estimados para enero:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

Enero 2026: $ 206.899 (80% de la jubilación mínima)

Con bono: $ 276.899

Pensión por fallecimiento (viudez):

Monto básico: $ 155.174 (60% del haber que cobraba el fallecido, en caso de haber mínimo)

Con bono: $ 225.174

Pensión no contributiva por invalidez:

Enero 2026: $ 206.899

Con bono: $ 276.899

Vale recordar que el acceso al bono de $70.000 también aplica para estas prestaciones siempre que no superen cierto umbral de ingresos y cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.

Calendario de pagos: cuándo se cobra en enero

Si bien ANSES aún no publicó oficialmente el cronograma completo de enero 2026, tradicionalmente los pagos se realizan durante los primeros 10 días hábiles del mes según la terminación del número de DNI.

El orden de pago suele ser el siguiente:

Primera semana:

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos

Terminaciones 0 y 1

Segunda semana:

Jubilaciones superiores al mínimo

Resto de las terminaciones hasta el 9

El cronograma oficial se publicará en www.anses.gob.ar durante los últimos días de diciembre.

Asignaciones familiares: también suben en enero

Las asignaciones familiares para trabajadores activos también se ajustan con la misma fórmula de movilidad. Esto incluye:

Asignación por hijo

Asignación por hijo con discapacidad

Asignación prenatal

Asignación por ayuda escolar anual

Estos montos se calculan según el ingreso del grupo familiar y se dividen en tres rangos o tramos. Con el aumento del 2,4%, los topes de cada tramo también se actualizan, lo que puede hacer que algunas familias cambien de categoría.

Asignación Universal por Hijo (AUH): actualización paralela

La AUH también recibirá el ajuste del 2,4% en enero, aunque con una particularidad: del monto total, ANSES paga mensualmente el 80% y retiene el 20% restante hasta que la familia presente la Libreta AUH con las certificaciones de salud y educación al día.

AUH General estimada para enero:

Monto total: $ 125.432 (aproximado)

Cobro mensual (80%): $ 100.345

Retención (20%): $ 25.087

AUH por Discapacidad estimada:

Monto total: $ 408.501 (aproximado)

Cobro mensual (80%): $ 326.800

La fórmula de movilidad: cómo funciona

Desde marzo de 2024, las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente según una fórmula que contempla:

50% de la inflación mensual medida por el IPC del INDEC

50% de la variación de los salarios (RIPTE - Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables)

Sin embargo, durante 2024 el componente salarial tuvo poco impacto porque los sueldos no crecieron significativamente por encima de la inflación. En la práctica, los aumentos terminaron siendo casi equivalentes al 100% de la inflación mensual con dos meses de rezago.

El sistema anterior, que otorgaba aumentos trimestrales por decreto, generaba una pérdida considerable de poder adquisitivo durante los meses sin ajuste, especialmente en contextos de inflación alta. La nueva fórmula busca evitar ese problema con actualizaciones más frecuentes.