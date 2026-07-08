El nuevo negocio gastronómico de Buenos Aires: cuánto cuesta conseguir un lugar en las parques y plazas más importantes
El Gobierno porteño lanzó una licitación para instalar locales gastronómicos en 16 parques y plazas de la Ciudad. Los permisos tendrán una vigencia de cinco años y exigirán el pago de un canon mensual que, según la ubicación, podrá alcanzar los $ 2.640.000.
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