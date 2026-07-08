El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con un proyecto para ampliar la oferta gastronómica en los espacios verdes porteños. A través de una licitación pública, la administración de Jorge Macri abrió el proceso para otorgar permisos que permitan construir, instalar y operar locales gastronómicos en algunos de los parques y plazas de la Ciudad.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, contempla la instalación de los denominados “núcleos de servicios”, espacios destinados a la venta de alimentos y bebidas que buscan complementar la experiencia de quienes visitan los parques.

Cuánto cuesta instalar un local gastronómico en las plazas de Buenos Aires

La licitación comprende 16 espacios verdes distribuidos en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Cada uno constituye un renglón independiente dentro del concurso público, por lo que los interesados podrán presentar ofertas por uno o varios espacios.

Quienes obtengan el permiso de explotación deberán abonar un canon mensual cuyo valor variará según el espacio verde elegido. El importe fue establecido a partir de tasaciones realizadas por el Banco Ciudad y representa la base mínima que deberán ofertar los interesados para participar del concurso.

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Los valores varían considerablemente según el parque o plaza elegidos:

Parque La Isla , La Paternal: $ 1.120.000

Parque Los Andes , Chacarita: $ 1.520.000

Parque Chacabuco , Parque Chacabuco: $ 1.120.000

Plaza Club Alemán de Equitación , Palermo: $ 2.110.000

Parque Indoamericano , Villa Soldati: $ 590.000

Parque España , Barracas: $ 860.000

Parque de los Patricios , Parque Patricios: $ 1.250.000

Parque Micaela Bastidas , Puerto Madero: $ 2.510.000

Parque Mujeres Argentinas , Puerto Madero: $ 2.640.000

Parque Thays , Recoleta: $ 2.110.000

Parque de las Américas, Palermo: $ 2.240.000

Plaza Armenia, Lago de Regatas : $ 2.380.000

Plaza Sicilia, Palermo : $ 2.380.000

Parque Deportivo del ex Velódromo , Palermo: $ 2.240.000

Paseo Ernesto Jaimovich , Palermo: $ 2.380.000

Plaza Florencio Sánchez, Palermo: $ 2.240.000

Según el pliego oficial, el canon comenzará a abonarse una vez que el adjudicatario haya amortizado la inversión comprometida para construir y poner en funcionamiento el establecimiento.

Cuáles son los requisitos para obtener el permiso

Además del pago del canon, quienes resulten adjudicatarios deberán cumplir una serie de condiciones previstas en la Ley 4.950 y en el pliego de bases y condiciones.

Entre otras obligaciones, los establecimientos deberán contar con:

Sanitarios públicos y gratuitos.

Una estación de vida saludable.

Estacionamiento para bicicletas.

Conexión a internet gratuita.

Una biblioteca de acceso público.

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Además, los proyectos deberán incorporar criterios de arquitectura sustentable, separación de residuos en origen, reciclado y conservación de la flora y del espacio verde donde se emplacen.

La normativa también establece que podrá instalarse un local gastronómico cada 50.000 metros cuadrados de espacio verde y que cada parque o plaza podrá tener hasta cinco núcleos de servicios, siempre que exista una separación mínima de 200 metros entre ellos.

Quiénes pueden participar de la licitación

El concurso está abierto a personas humanas con domicilio en la Argentina, personas jurídicas, uniones transitorias (UT) y consorcios de cooperación constituidos en el país.

Los interesados deberán presentar una oferta económica igual o superior al canon base establecido por el Banco Ciudad para cada espacio verde. Además, el adjudicatario deberá afrontar los tributos y servicios correspondientes, ya que el canon fijado por el Gobierno porteño no los incluye.

De acuerdo con el pliego oficial, el permiso será de uso precario y el canon se actualizará cada seis meses según una fórmula que combina distintos indicadores de inflación de la Ciudad de Buenos Aires: un 40% del IPC de Bienes y Servicios Varios, un 40% del IPC de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas y un 20% del Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA).