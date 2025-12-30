Calendario completo de ANSES para jubilados, pensionados, AUH, AUE y PNC

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció el calendario de pagos completo para jubilados, pensionados, AUH, AUE, SUAF y PNC en enero 2026. Los beneficiarios cobrarán sus haberes con un incremento del 2,47%, en consecuencia del último dato de inflación que reveló el INDEC de noviembre 2025.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero 2026?

Con el incremento anunciado este mes, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán en el calendario de pagos una suma total que será de $ 419.299,32: (349.299,32 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono).

Por su parte, la ANSES informó que quienes superen el mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los $ 419.299,32. En cambio, la jubilación máxima llegará a los $ 2.350.453,70.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $ 349.439,46, compuesta por $ 279.439,46 de haber con aumento y un bono extra de $ 70.000.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez alcanzarán los $ 314.509,52, que incluyen $244.509,52 de haber más el mismo bono de $70.000.

¿Cuánto cobra AUH en enero 2026?

En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $ 125.518, mientras que la AUH por hijo con discapacidad llegará a $ 408.705. Por último, la Asignación Familiar por Hijo será de $62.765 para el primer rango de ingresos.

Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados y pensionados con la mínima en enero 2026

• DNI terminados en 0: 9 de enero

• DNI terminados en 1: 12 de enero

• DNI terminados en 2: 13 de enero

• DNI terminados en 3: 14 de enero

• DNI terminados en 4: 15 de enero

• DNI terminados en 5: 16 de enero

• DNI terminados en 6: 19 de enero

• DNI terminados en 7: 20 de enero

• DNI terminados en 8: 21 de enero

• DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Calendario de pagos Asignación Universal por Hijo (AUH)

• DNI terminados en 0: 9 de enero

• DNI terminados en 1: 12 de enero

• DNI terminados en 2: 13 de enero

• DNI terminados en 3: 14 de enero

• DNI terminados en 4: 15 de enero

• DNI terminados en 5: 16 de enero

• DNI terminados en 6: 19 de enero

• DNI terminados en 7: 20 de enero

• DNI terminados en 8: 21 de enero

• DNI terminados en 9: 22 de enero

Calendario de pagos Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 12 de enero

• DNI terminados en 1: 13 de enero

• DNI terminados en 2: 14 de enero

• DNI terminados en 3: 15 de enero

• DNI terminados en 4: 16 de enero

• DNI terminados en 5: 19 de enero

• DNI terminados en 6: 20 de enero

• DNI terminados en 7: 21 de enero

• DNI terminados en 8: 22 de enero

• DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 14 de enero al 12 de febrero

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero

Calendario de pagos de Pensiones No Contributivas (PNC)

• DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero