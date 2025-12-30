Confirmaron el calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados, pensionados, AUH y AUE en enero

ANSES confirmó el calendario de pagos para enero 2026 y los nuevos montos tras el aumento del 2,47% aplicado por la Ley de Movilidad.
Este ajuste se calculó en base al último dato de inflación y beneficia a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares.
Con el incremento, la jubilación mínima alcanza los $ 419.299,32, que incluye el haber de $ 349.299,32 más un bono de hasta $70.000. En tanto, el haber máximo se ubica en $ 2.350.453,70.
Montos actualizados de las prestaciones ANSES
- AUH y AUE: $ 125.517,55
- Asignación por hijo (SUAF): $ 62.765
- PUAM: $ 279.439,46
- Pensiones No Contributivas: $ 244.509,52
- Prestación Básica Universal: $ 159.788,50
Calendario de pagos ANSES enero 2026
El cronograma se organiza por terminación de DNI y tipo de prestación:
Pensiones No Contributivas (PNC)
- 0 y 1: 9 de enero
- 2 y 3: 12 de enero
- 4 y 5: 13 de enero
- 6 y 7: 14 de enero
- 8 y 9: 15 de enero
Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo
- 0: 12 de enero
- 1: 13 de enero
- 2: 14 de enero
- 3: 15 de enero
- 4: 16 de enero
- 5: 19 de enero
- 6: 20 de enero
- 7: 21 de enero
- 8 y 9: 22 de enero
AUH y Tarjeta Alimentar
- 0: 9 de enero
- 1: 12 de enero
- 2: 13 de enero
- 3: 14 de enero
- 4: 15 de enero
- 5: 16 de enero
- 6: 19 de enero
- 7: 20 de enero
- 8: 21 de enero
- 9: 22 de enero
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
- 0: 12 de enero
- 1: 13 de enero
- 2: 14 de enero
- 3: 15 de enero
- 4: 16 de enero
- 5: 19 de enero
- 6: 20 de enero
- 7: 21 de enero
- 8: 22 de enero
- 9: 23 de enero
Jubilaciones que superan el haber mínimo
- 0 y 1: 23 de enero
- 2 y 3: 26 de enero
- 4 y 5: 27 de enero
- 6 y 7: 28 de enero
- 8 y 9: 29 de enero
Claves para no perder el cobro
- Consultar siempre el calendario oficial en la web de ANSES.
- Verificar la terminación del DNI antes de ir al banco.
- Recordar que las asignaciones de pago único (matrimonio, nacimiento, adopción) se abonan del 12 de enero al 12 de febrero.
- La prestación por desempleo se paga entre el 22 y el 28 de enero según DNI.