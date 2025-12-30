ANSES confirmó el calendario de pagos para enero 2026 y los nuevos montos tras el aumento del 2,47% aplicado por la Ley de Movilidad.

Este ajuste se calculó en base al último dato de inflación y beneficia a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares.

Con el incremento, la jubilación mínima alcanza los $ 419.299,32, que incluye el haber de $ 349.299,32 más un bono de hasta $70.000. En tanto, el haber máximo se ubica en $ 2.350.453,70.

Te puede interesar

Aumento AUH: cuánto cobrarán los beneficiarios de ANSES en enero de 2026 con aumento

Te puede interesar

Cambia el calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados, pensionados, PNC, AUH y SUAF en enero 2026

Montos actualizados de las prestaciones ANSES

  • AUH y AUE: $ 125.517,55
  • Asignación por hijo (SUAF): $ 62.765
  • PUAM: $ 279.439,46
  • Pensiones No Contributivas: $ 244.509,52
  • Prestación Básica Universal: $ 159.788,50

Calendario de pagos ANSES enero 2026

El cronograma se organiza por terminación de DNI y tipo de prestación:

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • 0 y 1: 9 de enero
  • 2 y 3: 12 de enero
  • 4 y 5: 13 de enero
  • 6 y 7: 14 de enero
  • 8 y 9: 15 de enero

Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo

  • 0: 12 de enero
  • 1: 13 de enero
  • 2: 14 de enero
  • 3: 15 de enero
  • 4: 16 de enero
  • 5: 19 de enero
  • 6: 20 de enero
  • 7: 21 de enero
  • 8 y 9: 22 de enero
Confirmaron el calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados, pensionados, AUH y AUE en enero
Confirmaron el calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados, pensionados, AUH y AUE en eneroFuente: ShutterstockGeber86

AUH y Tarjeta Alimentar

  • 0: 9 de enero
  • 1: 12 de enero
  • 2: 13 de enero
  • 3: 14 de enero
  • 4: 15 de enero
  • 5: 16 de enero
  • 6: 19 de enero
  • 7: 20 de enero
  • 8: 21 de enero
  • 9: 22 de enero

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

  • 0: 12 de enero
  • 1: 13 de enero
  • 2: 14 de enero
  • 3: 15 de enero
  • 4: 16 de enero
  • 5: 19 de enero
  • 6: 20 de enero
  • 7: 21 de enero
  • 8: 22 de enero
  • 9: 23 de enero

Te puede interesar

Atención jubilados de ANSES: estas personas recibirán un triple extra de enero: a quiénes corresponde

Jubilaciones que superan el haber mínimo

  • 0 y 1: 23 de enero
  • 2 y 3: 26 de enero
  • 4 y 5: 27 de enero
  • 6 y 7: 28 de enero
  • 8 y 9: 29 de enero

Claves para no perder el cobro

  • Consultar siempre el calendario oficial en la web de ANSES.
  • Verificar la terminación del DNI antes de ir al banco.
  • Recordar que las asignaciones de pago único (matrimonio, nacimiento, adopción) se abonan del 12 de enero al 12 de febrero.
  • La prestación por desempleo se paga entre el 22 y el 28 de enero según DNI.