Confirmaron el calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados, pensionados, AUH y AUE en enero

ANSES confirmó el calendario de pagos para enero 2026 y los nuevos montos tras el aumento del 2,47% aplicado por la Ley de Movilidad.

Este ajuste se calculó en base al último dato de inflación y beneficia a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares.

Con el incremento, la jubilación mínima alcanza los $ 419.299,32, que incluye el haber de $ 349.299,32 más un bono de hasta $70.000. En tanto, el haber máximo se ubica en $ 2.350.453,70.

Montos actualizados de las prestaciones ANSES

AUH y AUE: $ 125.517,55

Asignación por hijo (SUAF): $ 62.765

PUAM: $ 279.439,46

Pensiones No Contributivas: $ 244.509,52

Prestación Básica Universal: $ 159.788,50

Calendario de pagos ANSES enero 2026

El cronograma se organiza por terminación de DNI y tipo de prestación:

Pensiones No Contributivas (PNC)

0 y 1: 9 de enero

2 y 3: 12 de enero

4 y 5: 13 de enero

6 y 7: 14 de enero

8 y 9: 15 de enero

Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo

0: 12 de enero

1: 13 de enero

2: 14 de enero

3: 15 de enero

4: 16 de enero

5: 19 de enero

6: 20 de enero

7: 21 de enero

8 y 9: 22 de enero

AUH y Tarjeta Alimentar

0: 9 de enero

1: 12 de enero

2: 13 de enero

3: 14 de enero

4: 15 de enero

5: 16 de enero

6: 19 de enero

7: 20 de enero

8: 21 de enero

9: 22 de enero

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

0: 12 de enero

1: 13 de enero

2: 14 de enero

3: 15 de enero

4: 16 de enero

5: 19 de enero

6: 20 de enero

7: 21 de enero

8: 22 de enero

9: 23 de enero

Jubilaciones que superan el haber mínimo

0 y 1: 23 de enero

2 y 3: 26 de enero

4 y 5: 27 de enero

6 y 7: 28 de enero

8 y 9: 29 de enero

Claves para no perder el cobro