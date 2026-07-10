La desaprobación a la gestión del presidente Javier Milei cayó por primera vez en cuatro meses.

Según el último Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora, junio presenta una primera señal de freno en el deterioro político de Milei: la desaprobación a su gestión retrocede a 56,6%, después de tres meses consecutivos de suba.

El estudio, realizado sobre 1297 casos con cobertura nacional entre el 15 y el 22 de junio, muestra que la desaprobación había subido de forma sostenida desde febrero. En ese mes había tocado su piso de la serie, con 45%.

Desde entonces, el indicador escaló mes a mes: 53,3% en marzo, 60,6% en abril y 61,2% en mayo. Junio marca el primer quiebre de esa tendencia ascendente de tres meses consecutivos.

La aprobación de la gestión, en tanto, se mantiene prácticamente estable. Pasó de 32,2% en mayo a 33,2% en junio, sin variaciones significativas respecto del mes anterior.

Midieron a LLA y al peronismo de cara al 2027: sorprenden los números de Milei en el mapa electoral (foto: archivo).

La imagen de Milei también mejora

El informe releva, además, la imagen positiva y negativa de Javier Milei, más allá de la evaluación de su gestión.

Según el reporte, la imagen de Javier Milei también muestra un primer signo de estabilización, en línea con el freno registrado en la aprobación de su gestión.

En junio, su imagen negativa retrocede a 56,1%, mientras que la positiva se mantiene casi sin cambios en 33,8%. De este modo, cae el rechazo, pero no crece el respaldo.

Por género, la imagen negativa de Milei llega a 62,5% entre las mujeres y a 49,9% entre los hombres. Por edad, los mayores de 60 años concentran el rechazo más alto, con 59,7%.

Bullrich y Kicillof caen, Bregman mejora su imagen

El monitor también mide la imagen de otras figuras políticas. La senadora Patricia Bullrich muestra una imagen negativa de 52% frente a 38,6% de positiva, con un diferencial de -13,3 puntos.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof muestra una imagen negativa de 44% frente a 38,1% de imagen positiva, con un diferencial de -13,8 puntos, prácticamente empatado con Bullrich.

La diputada Myriam Bregman es, por tercer mes consecutivo, la única dirigente con diferencial de imagen favorable: 44,1% positiva frente a 40,3% negativa (+3,8 puntos).

Su mejor número aparece entre las mujeres: 54,2% de imagen positiva y solo 32,6% de negativa, la cifra de imagen positiva más alta de cualquier dirigente en cualquier segmento del informe.

El contexto económico detrás de la desaprobación

El informe vincula la evolución de la imagen presidencial con la percepción económica.

“El contexto de fondo que explica por qué la estabilización política no alcanza todavía para hablar de un cambio de humor social es, una vez más, económico", advierte el informe.

El 64% de los argentinos considera “mala” o “muy mala” la situación económica del país, mientras el 41,7% extiende ese diagnóstico negativo a su propia economía personal.

Además, el 86,1% de los consultados advirtió que su salario no le gana a la inflación, un nivel que se mantiene estable desde marzo, por encima del 83%.

Las principales preocupaciones de los argentinos

Consultados sobre su principal preocupación hoy, corrupción lidera con 51,3%, apenas por delante de Ingresos y Salario, con 48,2%.

Le siguen en el ranking la incertidumbre económica (37,1%), el desempleo (27,8%) y las tarifas de servicios públicos (25,4%). La inseguridad aparece con 24% de las menciones.

Educación, deudas, inflación y salud cierran la lista de preocupaciones, con valores que van del 20,5% al 13,8%.