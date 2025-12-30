En esta noticia
El Gobierno confirmó de cuánto será la jubilación mínima y máxima a partir de enero 2026. Además, desde la Administración Naciónal de la Seguridad Social (ANSES), determinaron los montos extras que cobrarán los adultos mayores.
Uno de ellos, es el refuerzo de $ 70.000 que perciben los jubilados desde marzo de 2024.
Jubilados ANSES: cuánto cobro en enero con aumento
Con el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los montos de diciembre serán superiores a los de enero, pero en la primera liquidación del 2026 el básico será mayor.
En tanto, a partir de enero, el incremento será de 2,47% correspondiente a la actual Ley de Movilidad anclada con la inflación.
|Categoría
|Cobro diciembre (con aguinaldo)
|Cobro enero
|Jubilados con la mínima
|$ 581.319,38
|$ 419.301,35
|Jubilados con la máxima
|$ 3.440.695,38
|$ 2.350.461,71
|PUAM
|$ 479.055,50
|$ 349.441,46
|PNC por invalidez o vejez
|$ 427.923,56
|$ 314.513,53
|PNC madre de siete hijos
|$ 581.319,38
|$ 419.301,35
¿Qué pasará con el bono de $ 70.000?
Durante su campaña presidencial, Javier Milei había cuestionado duramente el pago de bonos extraordinarios a jubilados y pensionados. Sin embargo, ya asumido el Gobierno, el Ejecutivo decidió mantener este refuerzo pero sin actualización.
En lo que va de su mandato, el bono solo aumentó una vez cuando pasó de $ 55.000 a $ 70.000 en marzo de 2024. Desde entonces, el monto quedó fijo y, según estima el Presupuesto 2026, no habrá nuevas modificaciones ni ajustes automáticos.
Además, lo seguirán cobrando quienes cobren haberes inferiores a $ 419.299,32, ya sea el 100% del refuerzo o un proporcional hasta alcanzar este monto máximo.
¿Cuándo cobran los jubilados en enero?
Pese a que ANSES todavía no confirmó las fechas de pago oficiales, mediante una publicación en el Boletín Oficial, se suelen adelantar los cronogramas estimados del organismo previsional.
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminado en 0: viernes 9 de enero
- DNI terminado en 1: lunes 12 de enero
- DNI terminado en 2: martes 13 de enero
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero
- DNI terminado en 4: jueves 15 de enero
- DNI terminado en 5: viernes 16 de enero
- DNI terminado en 6: lunes 19 de enero
- DNI terminado en 7: martes 20 de enero
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero
- DNI terminado en 9: jueves 22 de enero
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero