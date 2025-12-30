Calendario de pagos ANSES COMPLETO: cuánto cobran los jubilados, pensionados, AUH, AUE y PNC en enero 2026

El Gobierno confirmó de cuánto será la jubilación mínima y máxima a partir de enero 2026. Además, desde la Administración Naciónal de la Seguridad Social (ANSES), determinaron los montos extras que cobrarán los adultos mayores.

Uno de ellos, es el refuerzo de $ 70.000 que perciben los jubilados desde marzo de 2024.

Jubilados ANSES: cuánto cobro en enero con aumento

Con el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los montos de diciembre serán superiores a los de enero, pero en la primera liquidación del 2026 el básico será mayor.

En tanto, a partir de enero, el incremento será de 2,47% correspondiente a la actual Ley de Movilidad anclada con la inflación.

Categoría Cobro diciembre (con aguinaldo) Cobro enero Jubilados con la mínima $ 581.319,38 $ 419.301,35 Jubilados con la máxima $ 3.440.695,38 $ 2.350.461,71 PUAM $ 479.055,50 $ 349.441,46 PNC por invalidez o vejez $ 427.923,56 $ 314.513,53 PNC madre de siete hijos $ 581.319,38 $ 419.301,35

¿Qué pasará con el bono de $ 70.000?

Durante su campaña presidencial, Javier Milei había cuestionado duramente el pago de bonos extraordinarios a jubilados y pensionados . Sin embargo, ya asumido el Gobierno, el Ejecutivo decidió mantener este refuerzo pero sin actualización.

Bono para jubilados y pensionados. Fuente: Shutterstock Miguel AF

En lo que va de su mandato, el bono solo aumentó una vez cuando pasó de $ 55.000 a $ 70.000 en marzo de 2024. Desde entonces, el monto quedó fijo y, según estima el Presupuesto 2026, no habrá nuevas modificaciones ni ajustes automáticos .

Además, lo seguirán cobrando quienes cobren haberes inferiores a $ 419.299,32, ya sea el 100% del refuerzo o un proporcional hasta alcanzar este monto máximo.

¿Cuándo cobran los jubilados en enero?

Pese a que ANSES todavía no confirmó las fechas de pago oficiales, mediante una publicación en el Boletín Oficial, se suelen adelantar los cronogramas estimados del organismo previsional.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)