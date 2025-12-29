La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso un aumento del 2,47%, en línea con la inflación de noviembre 2025, en los montos de las asignaciones familiares y en los límites de ingresos familiares que habilitan a su cobro en enero 2026.

Para acceder al cobro de esas asignaciones, ningún integrante del grupo familiar podrá registrar un ingreso superior a los $ 2.573.047. Así lo establece la Resolución 380/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Tras este aumento, el organismo ya publicó el calendario de pagos para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) correspondiente a enero 2026.

Asignaciones familiares ANSES 2026: ¿quiénes dejan de cobrarlas en enero?

“La percepción de un ingreso superior a $ 2.573.047 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar referido en el artículo 1° del Decreto N° 1667/12, excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido en los anexos de la presente", dice la resolución de la ANSES.

El nuevo nivel máximo individual de ingresos para quedar excluido del beneficio se estableció en $2.573.047 por cada integrante del grupo familiar.

De este modo, si al menos uno de los miembros percibe ingresos mayores a esa cifra, el núcleo familiar perderá el acceso a la asignación, incluso si la suma total de ingresos no supera el máximo global previsto en los anexos de la normativa de la ANSES.

ANSES: ¿cuánto cobran los jubilados y pensionados en enero 2026?

Con el aumento del 2,47% y el bono de $ 70.000, los montos quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 419.299,32 ($ 349.299,32 + bono de $ 70.000)

Jubilación máxima : $ 2.350.453,70

PUAM : $ 349.439,45 ($ 279.439,45 + bono de $ 70.000)

PNC por invalidez o vejez : $ 314.509,52 ($ 244.509,52 + bono de $ 70.000)

PNC madre de siete hijos: $ 419.299,32 ($ 349.299,32 + bono de $ 70.000)

Los jubilados recibirán un aumento del 2,47% en sus haberes de enero 2026.

¿Cuánto se cobra por la AUH y SUAF en enero 2026?

Con un aumento del 2,47%, los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) quedarán conformados de la siguiente manera:

AUH

AUH: $ 125.524

AUH con discapacidad: $ 408.705

Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF):

IGF hasta $ 948.361: $ 62.764

IGF entre $ 948.361,01 y $ 1.390.864: $ 42.336

IGF entre $ 1.390.864,01 y $ 1.605.800: $ 25.607

IGF entre $ 1.605.800,01 y $ 5.022.048: $ 13.211

SUAF por hijo con discapacidad: