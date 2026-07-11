Con un plan de acción claro y con la política todavía adormecida por los triunfos de Argentina, el gobierno nacional pretende la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y para eso necesita los votos de los gobernadores. En este sentido, en las sombras se estaría cocinando un acuerdo en las sombras entre algunas provincias no alineadas y Diego Santilli. De qué se trata.

Este jueves, Javier Milei tendrá una nueva foto con gobernadores en Tucumán. Allí, el jefe de Estado estará junto a los principales ministros de su Gabinete y muchos de los mandatarios que se mostraron en la jura de Diego Santilli la semana pasada.

Estos son los apoyos que el gobierno necesita para su Reforma Política, y algunas de estas cuestiones ya se están negociando.

Una presencia que sorprendió a algunos en el convite de Diego Santilli fue la de Martín Llaryora, el gobernador no es habitué de fotos en público con el gobierno nacional y luego de la derrota en las elecciones de medio término en su distrito, no se lo vio en conjunto con el oficialismo.

Asís planteó que Martín Llaryora asoma como una figura que puede poner en aprietos a Milei de cara al 2027 Colo

Asimismo, en el Congreso, los senadores y diputados cordobeses votaron divididos, de acuerdo al momento.

Sin embargo, una voz allegada al peronismo provincial aseguró en diálogo con este medio que Santilli estaría negociando un pacto con el mandatario Cordobés.

Ese pacto consistiría en tener un acuerdo de eliminación de las PASO por parte de los legisladores locales, a cambio, el gobierno nacional iría con candidatos divididos en la provincia de cara a la reelección del gobernador.

Hace algunos meses, voces cordobesas habían asegurado a El Cronista que estarían de acuerdo con la eliminación de las PASO y que el peronismo dirimiera sus internas en una primaria abierta pero no obligatoria.

En este sentido, el pacto cordobés consistiría entonces en darle la espada de Damocles al gobierno para que termine con las PASO y a cambio lograr la reelección provincial .

El Cronista consultó con voces oficiales de la provincia sobre la existencia o no de este pacto y no recibió una respuesta afirmativa ni negativa.

“No es tan lineal, vamos paso a paso”, sostuvieron voces allegadas al llaryorismo, sin agregar nada más, en diálogo con este medio.

De todas formas, el escenario electoral en Córdoba será clave para Milei, si este quiere conseguir su reelección nacional.

Qué planean otros mandatarios

Otro gobernador que no pareciera tener, a primera vista, una alianza tan fuerte con el Gobierno como otros es Maximiliano Pullaro de Santa Fe.

El gobernador no estuvo en la jura de Santilli, según indicaron voceros de la provincia, el mandatario ya tenía compromisos en su distrito.

En este sentido, fuentes allegadas al mandatario indicaron en diálogo con este medio que no hay acuerdos electorales con el gobierno nacional, por lo menos por ahora, faltando tanto tiempo para las elecciones .

Asimismo, desde la provincia no tendrían intenciones de apoyar la eliminación de las PASO. “Es un sistema que se puede mejorar, eliminar no lo veo”, afirmó una voz allegada al gobernador.

Desde Santa Fe tampoco ven viable la posibilidad de colectoras electorales como pretende el Ejecutivo. “Muy Ley de Lemas, no cierra”, indicaron, en desacuerdo con esa posibilidad. Esos acuerdos faltando tanto tiempo

Por otra parte, la indecisión oficial también llegó a Tucumán. Osvaldo Jaldo, que recibirá a Milei este jueves en la capital provincial, aún no hay una opinión formada sobre el mecanismo de colectoras que pretende Nación.

Fuente: Casa Rosada Fuente: Casa Rosada Alvez Julian

“Son noticias mediáticas, son conversaciones mediáticas. No sabemos, y no solo no sé yo, no saben los gobernadores de qué se trata todavía esto de colectoras. Porque la verdad que nosotros escuchábamos a La Libertad Avanza quejarse de los acoples en Tucumán”, afirmó el mandatario en declaraciones públicas.

Además, agregó que ahora parece que las colectoras “vienen de Buenos Aires hacia el interior”.

“Alguien tendrá que explicar esto. Alguien de La Libertad Avanza, alguien que ha venido cuestionando siempre los acoples aquí en la provincia de Tucumán, le tendrá que explicar a los tucumanos qué diferencia hay entre las colectoras con los acoples , o por qué ahora sí acople, colectora, y antes no”, indicó el mandatario de una provincia dónde todavía funciona un sistema de acoples.

Eliminación de PASO sí, colectora no

Raúl Jalil, uno de los peronistas más allegados a la Casa Rosada, volvió a mostrar su acuerdo y alianza con el Ejecutivo. El catamarqueño aseguró que las PASO “no le sirven a la sociedad” y consideró que los partidos políticos deberían volver a resolver la selección de candidatos mediante internas propias o consensos.

“Hace mucho que vengo opinando que las PASO no le sirven a la sociedad. Es una encuesta muy cara. No fortalecen a los partidos políticos”, sostuvo el mandatario durante una entrevista con Futurock, al profundizar una postura que mantiene desde hace tiempo.

Para Jalil, el mecanismo vigente “no se ha utilizado como corresponde” y debería ser reemplazado por procesos internos de cada fuerza política.

“ Las PASO tendrían que volver a los partidos políticos, que a través de internas o consensos puedan resolver quiénes serán sus candidatos ”, afirmó.

El gobernador también pidió que cualquier modificación del régimen electoral se alcance mediante un amplio acuerdo político. “Creo que se tiene que resolver con el mayor consenso posible”, remarcó.

Sin embargo, Jalil extendió sus reparos las listas colectoras. Si bien aclaró que se trata de una posición personal, sostuvo que ese tipo de mecanismos debería volver a quedar bajo la órbita de los partidos políticos y no formar parte de la estrategia electoral general.

“Esa discusión tiene que regresar a los partidos políticos, que tenga una identidad más con los partidos”, señaló. Y agregó: “También creo que está en una discusión que se tendría que resolver con el mayor consenso posible de los gobernadores. Debe pertenecer a un consenso político; ya estamos dialogando”.

En esa línea, dejó en claro su posición: “En lo personal no es algo que me convence”.