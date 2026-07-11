Milei busca terminar con las PASO y aparece un acuerdo reservado con un gobernador clave
Mientras la Casa Rosada negocia la reforma política, un entendimiento en reserva con un mandatario provincial podría aportar los votos para eliminar las PASO. El apoyo al fin de las primarias crece entre algunos mandatarios, pero las colectoras generan fuertes resistencias
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 11 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.