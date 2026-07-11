REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy sábado 11 de julio cotiza a $ 1460 para la compra y $ 1510 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa lleva un acumulado de $ 15 desde que inició julio. En junio, vale recordar, ganó $ 70 (+4,6%). Por otra parte, ya supera en $ 30 el valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar mayorista cotiza a $ 1457,10 para la compra y $ 1507 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1816,64.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante julio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,1% correspondiente al dato del IPC de mayo.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo operó en $ 1963 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy sábado 11 de julio cotiza a 1490 para la compra y $ 1510 para la venta.

El paralelo viene de cerrar junio con una suba de $ 85 (5,94%). Desde que arrancó 2026, no obstante, acumula una baja de $ 20 (finalizó 2025 a $ 1530 para la venta).

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el miércoles pasado la entidad adquirió u$s 34 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 11.542 millones en 103 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 48.722 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 11 de julio

El dólar oficial hoy sábado 11 de julio se ofrece a $ 1510 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidades Financieras Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.460,00 1.510,00 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.450,00 1.510,00 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.465,00 1.515,00 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.455,00 1.515,00 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.470,00 1.510,00 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.465,00 1.515,00 BRUBANK S.A.U. 1.450,00 1.510,00 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.470,00 1.520,00 BANCO MACRO S.A. 1.460,00 1.519,00 BANCO PIANO S.A. 1.470,00 1.520,00 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.465,00 1.515,00

El economista que más acierta anticipó a cuánto va a estar el dólar en el segundo semestre

Terminó junio y fue un mes que estuvo marcado por la suba del dólar, marcando un salto de alrededor del 5 %, por encima de la inflación. Tras varios meses de estabilidad cambiaria, el movimiento de la moneda despertó interrogantes. ¿Hay atraso cambiario? ¿Fue el resultado de factores estacionales? ¿Qué se puede esperar para los próximos meses?

Leé la nota completa en este enlace.