Tras un año frenético que culminó con la victoria electoral y las primeras batallas legislativas ganadas, el presidente Javier Milei pasará Año Nuevo en la Quinta de Olivos para después encarar el mes de enero con un primer viaje al exterior con destino a Suiza, donde participará nuevamente del Foro Económico Mundial de Davos.

Así como lo hizo para Noche Buena, una posibilidad es que el 31 a la noche el primer mandatario esté acompañado por su hermana, Karina Milei, y sus mascotas. No obstante, una versión que circuló es que El Jefe permanecería en la casa de sus padres durante las festividades.

A diferencia de la semana pasada, esta vez el mandatario brindará con la tranquilidad de que la primera etapa de las sesiones extraordinarias terminó y con ellas se llevó la aprobación del Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal.

La agenda de Milei se enfocará durante el mes de enero en preparar su tercer discurso en Davos para el reconocido World Economic Forum que se llevará a cabo entre el lunes 18 y el jueves 23 de enero. A priori, se tratará del primer viaje del Presidente en agenda para el año 2026, aunque no es el único que tienen en vistas para los próximos meses.

Fuente: EPA/KEYSTONE MICHAEL BUHOLZER

El lema para la edición 2026 será “un espíritu de diálogo” y el primer mandatario volvería a aprovechar el mitin para cuestionar la “agenda woke”, algo que ya había hecho para el polémico discurso de este año en contra la identidad de género y las políticas pro-LGBT, en línea con Estados Unidos. Para aquel entonces, el politólogo y titular de la Fundación Faro, Agustín Laje, había sido el artífice de las palabras que leyó Milei.

“Hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil . Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos “, fue la frase incendiaria del discurso que recorrió el mundo en enero del 2025.

Pero no es el único viaje oficial pendiente para principios de año, ya que el canciller Pablo Quirno confirmó que en febrero organizan también otra visita por Israel para profundizar el vínculo estratégico.

En este caso, la invitación corrió por parte del canciller Gideon Sa’ar, horas después de reunirse con el mandatario argentino en la Casa Rosada. El objetivo es terminar de completar la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén, que estiman para abril o mayo de 2026. Un dato a considerar: el emplazamiento de la representación argentina en Tel Aviv, donde se ubican el grueso de las delegaciones extranjeras, se encuentra fijado por ley.

Para esas fechas, además, en el Gobierno planean una visita oficial a Londres, Reino Unido, según reveló en una entrevista en el diario The Telegraph. Sería la primera vez que un presidente argentino pisa el territorio inglés desde el exmandatario Carlos Menem en 1998 .

El anuncio fue de la mano de la ratificación del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, a la que Milei calificó como “no negociable”, aunque sostuvo que la vía para recuperarlas deberá ser diplomática y “cuando los isleños lo deseen”. Esta última frase generó una controversia porque se aparta de la línea histórica del Estado en su reclamo de soberanía.

Con todo, otra definición clave a nivel internacional que se espera para los primeros meses del 2026 tiene que ver con el acuerdo comercial con Estados Unidos, algo que desde el Gobierno argentino ven como inminente. Los interlocutores incluso consideraron posible llegar a firmarlo antes de que termine el año, pero no fue posible por la época festiva, según alegaron las fuentes.

“Te podría decir que, con seguridad, en el próximo viaje de Milei a Estados Unidos se firma el acuerdo. Suelen llevar tiempo, como el de la Unión Europea, pero no es este el caso", había asegurado un funcionario al tanto de las negociaciones con el país norteamericano.