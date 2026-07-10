Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con fuertes lluvias, granizo y ráfagas de viento superiores a 60 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una nueva jornada de inestabilidad para el oeste del país, con foco en Neuquen, Rio Negro y Mendoza para este viernes 10 de julio.

Según el informe oficial, las provincias permanecen bajo alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y nevadas en sectores más próximos a la Cordillera, un escenario típico de los meses de invierno en la región,

Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas

De acuerdo con el SMN, la zona cordillerana del país se verá afectado por climas de inestabilidad durante las próximas horas:

Mendoza : alerta naranja por nevada y caída de granizo.

Neuquén : alerta naranja por lluvias y nevadas.

Río Negro: alerta naranja por lluvias y nevadas.

Mendoza: alerta naranja por nevada y caída de granizo. Generado con IA.

Recomendaciones del SMN ante las alertas vigentes

El Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar salir durante el fenómeno, mantener cerradas puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, conducir con precaución, hidratarse con frecuencia y proteger ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

Para la alerta por nevadas, el organismo aconseja evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de circular por rutas cordilleranas, hacerlo únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, dado que la visibilidad puede reducirse de forma considerable.

En la escala del Servicio Meteorológico, este nivel se ubica por debajo de la alerta naranja y la alerta roja, reservadas para situaciones de mayor severidad.

De todos modos, la variabilidad del clima en la provincia de Mendoza durante el invierno hace que estas condiciones puedan intensificarse en pocas horas, por lo que se recomienda seguir los canales oficiales del SMN.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

La alerta amarilla indica que se prevén fenómenos meteorológicos que, si bien no representan un peligro extremo, requieren atención porque pueden generar algún tipo de daño o inconveniente si no se toman los recaudos necesarios.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas frescas con mínimas de 7° y máximas de 18° en la jornada de este viernes.

El pronóstico extendido del clima señala que desde el viernes el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de precipitaciones.