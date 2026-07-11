Propiedad Privada: qué elimina y qué mantiene el Senado la última versión del proyecto de Sturzenegger
La 13° reelaboración del texto que envió el Gobierno contiene más cambios con respecto a la redacción original, aunque siguen abiertos algunos puntos de conflicto que se pondrán en consideración el próximo 16 de julio
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 11 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.