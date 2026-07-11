El café dejó de ser una bebida que solo se disfruta en bares y cafeterías. En los últimos años, cada vez más consumidores comenzaron a incorporar cafeteras express a sus hogares para preparar distintas variedades de café de forma simple y sin depender de cápsulas.

La tendencia responde a un cambio en los hábitos de consumo. La posibilidad de controlar la intensidad de la bebida, elegir el tipo de café molido y obtener un resultado similar al de una cafetería impulsó la demanda de este tipo de electrodomésticos, que hoy ocupan un lugar cada vez más importante en la cocina.

Qué tener en cuenta antes de comprar una cafetera express

Al momento de elegir un equipo, los especialistas recomiendan prestar atención a la presión de extracción, ya que este factor influye directamente en el sabor, el aroma y la crema característica de un espresso. También resulta importante evaluar la capacidad del depósito de agua, la facilidad de limpieza y el tipo de café que admite cada modelo.

Otro aspecto que suele pesar en la decisión de compra es la practicidad. Los equipos con depósito removible y bandeja recolectora simplifican el mantenimiento cotidiano, mientras que una mayor capacidad de agua permite preparar varias tazas sin necesidad de recargar el tanque constantemente.

Un electrodoméstico que gana lugar en la cocina

La creciente demanda hizo que las cafeteras express dejaran de ser un producto reservado para los amantes del café y pasaran a formar parte del equipamiento habitual de muchos hogares. Su combinación de comodidad, rapidez y resultados consistentes explica por qué se posicionan entre los pequeños electrodomésticos más buscados.

Además, la aparición de modelos con distintas prestaciones y rangos de precio amplió el acceso a esta categoría, permitiendo que cada vez más usuarios incorporen este tipo de equipos a su rutina diaria.

La cafetera express que forma parte de una de las ofertas del momento

En ese contexto, COTO Supermercado ofrece la cafetera express TOP HOUSE CE6202, un modelo que funciona con café molido y cuenta con una presión de 15 bares, uno de los aspectos más valorados para lograr una correcta extracción del espresso. También incorpora un depósito de agua removible de 1,5 litros y bandeja recolectora, características que facilitan su uso y limpieza.

El equipo forma parte de las ofertas vigentes de la cadena y puede adquirirse con un 25% de descuento abonando en un pago, beneficio no acumulable con otras promociones, o en 12 cuotas sin interés, una alternativa que busca facilitar el acceso a este tipo de electrodomésticos para el hogar.