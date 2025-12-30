Calendario de pagos ANSES COMPLETO: cuánto cobran los jubilados, pensionados, AUH, AUE y PNC en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó de cuánto será la jubilación mínima y máxima para enero de 2026 de los adultos mayores, así como los montos extras que recibirán los beneficiarios en la primera liquidación del año.

A través del Decreto 918/2025, el organismo previsional a cargo de Fernando Baerzi anunció que el bono de $ 70.000 se mantendrá en enero, aunque no todos los prestatarios podrán recibir el beneficio.

Quiénes dejarán de cobrar el bono para jubilados en 2026

El Gobierno prevé que el bono de ANSES para jubilados y pensionados se pague durante todo el año con los mismos requisitos que se fijaron desde marzo de 2024.

De este modo, quienes perciben haberes previsionales seguirán recibiendo el adicional, pero se mantendrá el mismo monto que se paga hace más de un año y medio .

Por otro lado, según lo anunciado en el proyecto de Presupuesto 2026, el Ejecutivo decidió continuar pagando el refuerzo económico destinado a los sectores con menores ingresos durante todo el año.

Excluidos por completo: jubilados y pensionados con haberes superiores a $ 419.299,32 . Estos beneficiarios no acceden al extra.

Pago proporcional: quienes cobren un haber mayor a $ $349.299,32 y menor al tope máximo de $ 419.299,32, recibirán una retribución proporcional hasta llegar a ese límite.

Quienes sí cobran el 100%: jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) con el haber mínimo beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), es decir quienes cobran la liquidación más baja de de $ 349.299,32 para enero.

El Presupuesto 2026 prevé el pago del bono mensual.

Jubilados ANSES: cuánto cobro en enero con aumento

Con el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los montos de diciembre serán superiores a los de enero, pero en la primera liquidación del 2026 el básico será mayor.

Categoría Cobro diciembre (con aguinaldo) Cobro enero Jubilados con la mínima $ 581.319,38 $ 419.301,35 Jubilados con la máxima $ 3.440.695,38 $ 2.350.461,71 PUAM $ 479.055,50 $ 349.441,46 PNC por invalidez o vejez $ 427.923,56 $ 314.513,53 PNC madre de siete hijos $ 581.319,38 $ 419.301,35

¿Cuándo cobran los jubilados en enero?

Pese a que ANSES todavía no confirmó las fechas de pago oficiales, mediante una publicación en el Boletín Oficial, se suelen adelantar los cronogramas estimados del organismo previsional.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)