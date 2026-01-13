El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su informe de Perspectivas de la Economía Mundial, donde analiza el comportamiento de las principales economías globales y regionales para los próximos años. El estudio incluye un ranking que posiciona a los países según su Producto Bruto Interno (PBI) proyectado para 2026.

En este relevamiento, Argentina se destaca entre las economías más grandes de América Latina, con una proyección de crecimiento superior al promedio regional y por encima de países como Brasil, México y Chile.

¿Qué lugar ocupará Argentina entre las potencias económicas en 2026?

De acuerdo con las estimaciones del FMI, Argentina crecerá un 4% en 2026, lo que la ubica entre los países con mayor expansión en la región. Este desempeño la ubica en el top 3 de América Latina, junto a Panamá (4,1%) y República Dominicana (4,5%), muy por encima del promedio regional del 2,3%.

Banco Mundial

El organismo advierte que la recuperación argentina se apoyará en la mejora de la demanda interna y la estabilidad macroeconómica, aunque persisten riesgos vinculados a la incertidumbre política y las condiciones financieras internacionales.

Top 5 economías más grandes de América Latina y el Caribe

Según las proyecciones del FMI para 2026, los países con mayor crecimiento económico en la región serán:

Guayana: 19,6%

República Dominicana: 4,5%

Argentina: 4,0%

Panamá: 4,1%

Paraguay: 3,9%

Guyana es conocida como "el Dubái" de América del Sur.

Las economías más grandes del mundo

A nivel global, el FMI proyecta que el rPBI mundial alcanzará los u$s 123,6 billones en 2026, con una fuerte concentración en las economías avanzadas y emergentes más grandes.

El ranking de las principales economías será el siguiente:

Estados Unidos

China

India

Japón

Canadá

Estas naciones representarán más del 55% de la producción económica mundial, mientras que América Latina en su conjunto aportará un crecimiento moderado, afectado por tensiones comerciales y baja demanda interna en algunos países.