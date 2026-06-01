La morosidad en los hogares argentinos alcanzó el 12% durante el cuarto mes del año y registró un nuevo máximo en más de dos décadas. Los alarmantes datos preocupan por las deudas con tarjetas de crédito y créditos personales.

En este contexto, un proyecto de Ley avanza en el Congreso para reducir hasta un 90% los saldos pendientes con los bancos . La iniciativa que tiene como título “Desendeudamiento y reestructuración de deudas de las familias argentinas” propone distintos mecanismos de condonación parcial, refinanciación y asistencia estatal.

La medida busca dar a una respuesta a una problemática social en donde cada vez más familias utilizan la tarjeta de crédito para gastos cotidianos y acumulan deudas que se potencian por la propia tasa de interés.

Adiós a las deudas con tarjetas de crédito: quiénes podrán acceder a los beneficios

El eje central del proyecto es la creación de un régimen de regularización de deudas que permita a las familias aliviar su situación financiera.

La ley fue presentada por el diputado Roberto Santiago del bloque Unión por la Patria y tendría como principales beneficiarios a las personas clasificadas en las categorías 2, 3, 4 y 5 de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central.

De esta manera, la iniciativa contempla diversas medidas para aquellos saldos pendientes originados por consumos de tarjeta de crédito y préstamos personales, pero excluirá a aquellos que mantengan deudas hipotecarias, tributarias o prendarios.

En concreto, se contemplan los siguientes beneficios:

Condonación total de los intereses punitorios, recargos, cargos y demás accesorios.

Condonación del 90% del capital adeudado para las familias cuyos ingresos mensuales no superen las tres Canastas Básicas Totales.

Nuevas opciones de refinanciación del saldo restante en hasta 36 cuotas mensuales con una tasa que no exceda el 50% de la BADLAR.

En los casos que las familias superen este umbral de ingresos, contarán con otras opciones de refinanciación y tasas más bajas.

En línea con las medias, se prevé la creación de un fondo de asistencia que facilite la implementación del esquema y permita ordenar los pasivos. Se estima que el proyecto beneficiaría a más de 18 millones de personas.

Cómo se pagaría el saldo restante de las tarjetas de crédito

El proyecto de ley contempla un esquema para cancelar el monto residual mediante planes más largos y tasas considerablemente menores . De esta manera, se prevé:

Financiación en cuotas de hasta 36 meses

Tasas de interés reducidas atadas a la tasa pasiva

Condiciones más flexibles que las vigentes.

Algunos esquemas incluso contemplan la participación de organismos públicos para facilitar la reestructuración y cumplimiento de los pagos.

La morosidad en las familias argentinas: un problema en crecimiento

Según un procesamiento de la consultora 1816 con datos de la Central de Deudores del Banco Central, la morosidad en las familias argentinas subió el 11,5% en marzo al 12% en abril.

Se trata del tercer mes consecutivo del año en donde creció 0,3 puntos porcentuales y al mes siguientes subió 0,5%.

Los datos son aún más sorprendentes al regresar a octubre de 2024, cuando la morosidad era de 2,5%.

La iniciativa, que se encuentra siendo tratada, busca brindar una solución para las familias que utilizan la tarjeta de crédito para las compras del día a día.