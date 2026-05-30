El récord que alcanzarán el PSG o el Arsenal al ganar la Champions League: ni el Barcelona de Messi ni el Real Madrid de Ronaldo lo consiguieron

La gran final de la UEFA Champions League en Budapest no solo coronará al nuevo rey de Europa, sino que destruirá por completo los libros de historia financiera del fútbol mundial. Tanto el París Saint-Germain (PSG) como el Arsenal FC están a un paso de conquistar un récord económico absoluto.

Justamente, esta marca jamás estuvo al alcance de las dinastías más dominantes del siglo XXI: ya sea el histórico FC Barcelona de Lionel Messi o el implacable Real Madrid de Cristiano Ronaldo, lograron jamás ingresar semejante fortuna en una sola edición.

El récord que alcanzarán el PSG o el Arsenal al ganar la Champions League: ni el Barcelona de Messi ni el Real Madrid de Ronaldo lo consiguieron

¿Por qué Arsenal y el PSG compiten por un récord en la Champions League?

El fútbol europeo vive una era dorada en lo económico debido al estreno del nuevo formato de competición de la UEFA. El incremento en el número de partidos en la fase de liga y la reestructuración de los derechos comerciales han elevado la bolsa total de premios a un nivel sin precedentes.

Bajo el ecosistema antiguo, el campeón más dominante aspiraba a un tope cercano a los 130 o 135 millones de euros. Hoy, esa cifra ha quedado pulverizada.

De acuerdo con reportes financieros de medios especializados como Gol Caracol, ambos clubes han acumulado una auténtica fortuna antes de que ruede el balón en la final.

El dinero que ya tienen asegurado los Gunners y los parisinos

El Arsenal de Mikel Arteta ya tiene asegurados aproximadamente 143,2 millones de euros debido a su impecable campaña y su alta posición en el pilar de mercado. Por su parte, el PSG no se queda atrás, logrando una cifra similar impulsada por sus derechos televisivos históricos y el coeficiente UEFA que lidera en territorio galo.

A esta astronómica base se le debe sumar el premio directo de la gran final. Según revela Mundo Deportivo, el equipo que logre levantar la “Orejona” en Budapest se embolsará 10,5 millones de euros extras otorgados por la UEFA, mientras que el subcampeón tendrá que conformarse con 6 millones de euros adicionales.

El récord que alcanzarán el PSG o el Arsenal al ganar la Champions League: ni el Barcelona de Messi ni el Real Madrid de Ronaldo lo consiguieron Uefa.com

¿Cuánto dinero ganará cada club en caso de ganar este sábado?

Quien resulte vencedor cruzará la barrera mítica de los 150 millones de euros en ganancias directas de la competencia. Si el actual campeón de la Premier League se consagra, sus proyecciones de ingresos anuales totales escalarán hasta el rango histórico de entre 879 y 891 millones de euros globales, consolidándose en el podio financiero del fútbol planetario.

Si el defensor del título repite lo del 2025, el impacto económico de la UEFA será ligeramente superior en el mérito deportivo puro, ya que los parisinos sumaron ingresos por disputar la ronda previa de playoffs tras finalizar en el undécimo puesto de la fase de liga, un beneficio de partidos extra con el que los Gunners no contaron al clasificar directo a octavos.

¿A qué hora juegan el Arsenal y el PSG por la final de la Champions League?

La gran final de la UEFA Champions League entre el PSG y el Arsenal se juega este sábado 30 de mayo en el Estadio Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Para esta edición, la UEFA tomó una decisión poco habitual y adelantó el horario del partido tres horas respecto a lo tradicional para abarcar el mercado en Asia y Oceanía.

Horarios del partido

España, Alemania, Francia, Italia : 18 horas

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay : 13:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela : 12:00 horas

Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos (Est e): 11:00 horas.

México y Estados Unidos (Central): 10:00 horas.

Dónde ver la final de la Champions