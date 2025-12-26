El economista Ramiro Castiñeira planteó una visión optimista sobre el futuro del país y aseguró que la Argentina “está atravesando un cambio de paradigma” que busca alinearse con las ideas que rigen en el resto de Occidente.

Según su análisis, este proceso implica dejar atrás fallidas políticas como el cepo cambiario , emisión monetaria y el gasto público . Una transformación que, a su juicio, adopta reglas de juego más claras.

“Estamos caminando por pasto pisado de lo que está haciendo Occidente. El resto de Occidente no tiene inflación, está creciendo, está preocupado por el nivel de reservas de su Banco Central y por aumentar las exportaciones. Ese es el nuevo escenario de Argentina“, planteó en una entrevista por TV Pública.

¿Inversiones por u$s 60.000 millones? Por qué puede haber una lluvia de dólares para 2026

Para Castiñeira, el eje central de esta transformación es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al cual describió como “el principal vehículo” que permitirá atraer capitales masivos en sectores estratégicos como la energía y la minería .

El economista, integrante del equipo de asesores del presidente Javier Milei, detalló que ya existen proyectos aprobados por un total de u$s 25.000 millones, los cuales están enfocados primordialmente en el sector energético, incluyendo petróleo y gas.

La opinión del economista Ramiro Castiñeira.

Sin embargo, el potencial total es aún mayor. El economista subrayó que hay otros u$s 38.000 millones en proyectos que actualmente se encuentran en etapa de evaluación, con la minería como protagonista. En este apartado, sugirió que provincias como San Juan, Salta y Catamarca serán las más beneficiadas. “Van a tener su propio Vaca Muerta en minería”, afirmó.

Desde la perspectiva de la competitividad, Castiñeira subrayó que el objetivo del Gobierno es igualar las condiciones de Argentina con sus vecinos (Uruguay, Chile y Paraguay), quienes no tienen retenciones ni impuestos a las ganancias.

Y rechazó la idea de que estas inversiones solo favorecen a las grandes empresas. Explicó que cada proyecto de esta magnitud genera una cadena de empleo directo e indirecto. Asimismo, recordó que estos proyectos pagan un 25% de impuesto a las ganancias, lo que genera una recaudación adicional para el Estado.

Inflación, crecimiento y crédito: el pronóstico de uno de los asesores del gobierno para 2026

En materia de precios, el horizonte que trazó Castiñeira es de una fuerte desaceleración. Proyectó que el 2025 cerrará con una inflación en torno al 30%, mientras que para el 2026 las expectativas del sector privado ya se sitúan en un dígito mensual o un 15% anual.

“Eso está permitiendo que se recupere el crecimiento económico“, añadió el analista, quien anticipó una proyección de PBI en torno al 3 al 4%. ”Argentina después de 15 años vuelve a crecer", remarcó.

Finalmente, Castiñeira señaló que el mayor beneficio será la reaparición del crédito. Explicó que, al tener las cuentas públicas en equilibrio, el Estado deja de “chuparse el ahorro de los argentinos” para financiar el déficit.

Esto, explicó, libera fondos para que los bancos vuelvan a ofrecer créditos hipotecarios y prendarios a largo plazo. “Reaparece el crédito en Argentina porque el Estado se puso en caja”, cerró.