Cómo dar de baja Bienes Personales en ARCA: paso a paso para quienes no alcanzan el mínimo
Los contribuyentes que ya no superan el mínimo no imponible pueden solicitar la baja de Bienes Personales ante ARCA. Cuáles son los requisitos, los plazos vigentes y el paso a paso para hacer el trámite.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 3 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.