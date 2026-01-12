En esta noticia Ranking mundial de inflación: en qué puesto terminó Argentina

La baja de la inflación es uno de los hitos más celebrados del Gobierno y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundirá el Indec este martes arrojará que la medición anual de 2025 será la más baja en ocho años.

Sin embargo, las comparaciones con otras regiones del mundo siguen dejando a la Argentina entre los primeros puestos de los países con mayor inflación del mundo.

Así lo señaló un ranking elaborado por Visual Capitalist en base a proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, pese a este dato, también reveló que el país seguirá escalando posiciones entre las economías más grandes del planeta.

Y es que el informe marcó que la Argentina terminará 2026 entre las 30 principales economías a nivel mundial, con un Producto Bruto Interno que alcanzaría los u$s 668.000 millones. Este nivel le permitirá alcanzar el puesto 26 del ranking mundial por tamaño de economía.

Ranking mundial de inflación: en qué puesto terminó Argentina

Esta cifra se contrapone con los fuertes desequilibrios de precios que todavía muestra el país. De acuerdo con el último informe Perspectivas de la Economía Mundial que divulgó el FMI, Argentina se ubica en sexto lugar entre los países del mundo con más inflación, con una tasa proyectada del 41,3% .

De esta forma, se mantiene en el podio de los 10 países con más subas de precios . Solo queda por detrás de Irán (42,4%), Sudán (87,2%), Zimbabwe (89%), Sudán del Sur (97,5%) y Venezuela (269,9%), que encabezó el ranking global.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

Este panorama contrasta con la dinámica mundial. Según la estimación del organismo, la inflación global promedio fue del 4,2% en 2025 , en un escenario marcado por la desaceleración económica, tasas de interés todavía elevadas y el impacto moderado de los aranceles comerciales.

Para las proyecciones de 2026, el FMI estimó una baja de medio punto hasta el 3,7%, que se explicaría en gran parte por la debilidad de los precios en China y una inflación por debajo de los objetivos en varios países europeos.

Los 10 países con menor inflación en 2025

China registró en 2025 una inflación prácticamente nula, condicionada por presiones deflacionarias vinculadas al bajo consumo interno y el exceso de capacidad productiva. Para el próximo año, se espera un leve repunte hasta el 0,8%.

En Europa , por su parte, las principales economías también mostraron cifras moderadas: Francia cerró 2025 con 1,1%, Italia con 1,7% y Alemania con 2,1%. Estados Unidos, en tanto, registró una inflación del 2,7%, con una proyección de baja al 2,4% en 2026.

Cabe aclarar que, en el caso de Argentina, el FMI reportó en su último Outlook, publicado en octubre, que la inflación se ubicaría unos diez puntos por encima del dato final, que se conocerá mañana y terminará alrededor del 31%.