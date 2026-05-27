Mientras las mayores economías de América Latina enfrentan desaceleraciones, inflación y menor expansión productiva, un pequeño país de la región sorprende al mundo con cifras históricas que lo posicionan como el líder absoluto del crecimiento económico para 2026.

Ni Brasil ni México: la economía latina que más crecerá en 2026

Según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Guyana tendrá el mayor crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de toda América Latina, impulsado por el enorme boom petrolero que atraviesa actualmente el país.

Las estimaciones de la CEPAL indican que Guyana podría expandir su economía hasta un 16,3% para el cierre de 2026. Este ritmo superará con creces el promedio regional, situado en el 2,2%. Ningún otro país latinoamericano aparece cerca de esos niveles de crecimiento.

Según la CEPAL, Guyana liderará el crecimiento económico de América Latina en 2026. Fuente: El Cronista.

El petróleo transformó la economía de Guyana

El fenómeno económico de Guyana comenzó tras el descubrimiento de enormes reservas petroleras offshore frente a sus costas. Actualmente:

La producción de crudo crece año tras año

Grandes compañías energéticas invierten miles de millones de dólares

El país se convirtió en uno de los nuevos polos petroleros mundiales

El petróleo cambió por completo el tamaño y la velocidad de la economía guyanesa.