Las acciones argentinas caen por segunda rueda consecutiva. En Wall Street los ADR bajan hasta 6%, mientras que el Merval retrocede 2,6% en dólares y opera a u$s 2084.

Los papeles argentinos que más retroceden en Estados Unidos son Globant, que pierde 6,5%, y los bancos. BBVA Argentina y Supervielle bajan 6,1%, respectivamente.

En tanto, la deuda soberana en dólares baja hasta 0,3% en Wall Street. Por su parte, el riesgo país sube hasta los 493 puntos básicos.

Los activos argentinos sufren el impacto de la incertidumbre global y operan en sintonía con los principales índices bursátiles de Wall Street. El Dow Jones baja 0,94%, mientras que el S&P 500 0,54%. Por su parte, el Nasdaq retrocede 0,85 por ciento.

La guerra en Medio Oriente vuelve a cobrar protagonismo en los mercados globales, luego que Irán lanzara misiles contra objetivos en países vecinos y volviera a amenazar con restringir rutas estratégicas para el transporte de petróleo.

En ese contexto, el petróleo vuelve a pegar un salto. El barril de WTI trepa 2,3% hasta los u$s 96.