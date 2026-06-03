Expertos confirman que los adultos de 40 años que juegan videojuegos verán beneficios en la vejez (Fuente: Shutterstock).

Los videojuegos dejaron de ser una actividad asociada exclusivamente a niños y adolescentes. Especialistas de la Organización Mundial de la Salud comenzaron a analizar su impacto en personas adultas y detectaron efectos que podrían favorecer el bienestar cognitivo con el paso de los años.

En ese contexto, quienes hoy transitan los 40 años forman parte de la primera generación que creció rodeada de consolas, computadoras y experiencias digitales interactivas. Para los expertos, este grupo permitirá observar con mayor claridad cómo ciertas prácticas de entretenimiento pueden contribuir a mantener el cerebro activo durante la vejez.

Por qué jugar videojuegos podría ayudar a mantener la mente activa

Los desafíos que presentan los videojuegos exigen atención constante, capacidad de análisis, memoria, planificación y rapidez para resolver problemas. Estas exigencias funcionan como una especie de entrenamiento que mantiene en funcionamiento distintas áreas del cerebro.

Cuanto más ejercitada se encuentra la mente, mayores herramientas tendría para enfrentar posibles dificultades (Fuente: archivo).

Además, diversos especialistas sostienen que este tipo de actividades favorece la creación de nuevas conexiones neuronales. La estimulación cognitiva generada por los entornos virtuales puede fortalecer habilidades vinculadas con la toma de decisiones, la orientación espacial y la adaptación a situaciones cambiantes.

A esto se suma un aspecto cada vez más valorado por los investigadores: la interacción social. Los juegos en línea permiten colaborar con otras personas, compartir objetivos y mantener vínculos, factores que ayudan a combatir el aislamiento, una condición que suele asociarse con un mayor deterioro mental en edades avanzadas.

La reserva cognitiva que podría marcar diferencias en la tercera edad

Uno de los conceptos más destacados por los expertos es el de reserva cognitiva, una capacidad que actúa como una especie de respaldo para el cerebro frente al desgaste natural del envejecimiento. Cuanto más ejercitada se encuentra la mente, mayores herramientas tendría para enfrentar posibles dificultades futuras.

Las investigaciones también señalan que las actividades que obligan a pensar bajo presión o resolver desafíos complejos favorecen procesos relacionados con la neuroplasticidad, es decir, la capacidad cerebral de adaptarse y aprender continuamente. Esa flexibilidad puede resultar clave para conservar autonomía e independencia durante más tiempo.

Los especialistas aclaran que los beneficios aparecen cuando el uso de videojuegos forma parte de una rutina equilibrada. La combinación con actividad física, alimentación adecuada y hábitos saludables sigue siendo fundamental. Sin embargo, el cambio de mirada es evidente: aquello que durante años fue considerado solo una forma de entretenimiento hoy comienza a ser observado como una herramienta capaz de aportar ventajas concretas para una vejez saludable y mentalmente activa.