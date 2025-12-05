Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva. "El acuerdo con el FMI le permitió al Gobierno ganar tiempo".

En esta noticia Contrapunto con el FMI: por qué el organismo pide acumular más reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, le respondió hoy al Fondo Monetario Internacional (FMI), quien insistió en la necesidad de que el Banco Central de la República Argentina acumule más reservas, y defendió el sistema de bandas cambiarias.

“Con el Fondo no hay ningún debate. Para la Argentina comprar reservas es importante, pero más importante aún es acumularlas. Con el esquema cambiario tampoco hay debate. El Fondo está perfectamente en sintonía con lo que estamos haciendo, no vamos a salir de ese esquema”, dijo el funcionario esta mañana en una entrevista con A24.

“El Fondo entendió perfectamente que dada la volatidadad argentina de la demanda de dinero, la volatilidad política y de la poca profundidad de los mercados, vos tenés que poder comprar pero siempre de manera inteligente. No vamos a hacer la locura de salir a levantar al mercado para tener un tipo de cambio artificialmente alto“, agregó.

En este sentido, aclaró que dentro del acuerdo con el Fondo “está contemplado que el Banco Central pueda comprar dentro de la banda”.

Si bien en el piso y en el techo el BCRA está obligado a hacerlo, Caputo explicó que también puede hacerlo “dadas determinadas circunstancias en el medio” de la banda cambiaria.

“El Tesoro lo puede hacer en el momento que quiere sin ninguna restricción. El Banco Central, dadas determinadas circunstancias. Te doy un ejemplo: si viniera mañana una inversión grande, como podría ser la de inteligencia artificial de Sam Altman, y nos quisiera vender u$s 25.000 millones... Si nosotros mandáramos al mercado esa cifra, hundiríamos el dólar a $ 900 y eso no le conviene al país. Entonces nosotros desde el Tesoro, pero sobre todo desde el Banco Central, tendríamos que administrar eso”, ejemplificó.

Con la falta de acumulación de reservas como uno de los puntos débiles del programa económico según los analistas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró que es necesario reforzar el colchón del BCRA, una definición que marcó un contrapunto con las definiciones del Gobierno.

El presidente Javier Milei aseguró -en línea con el mensaje que viene bajando en las últimas semanas el ministro de Economía Luis Caputo- sostuvo que si se abre la posibilidad de refinanciar la deuda en el mercado de capitales no es necesario acumular reservas. Así lo hizo al participar del cierre del Encuentro de Líderes de El Cronista este miércoles.

En su habitual conferencia de prensa bisemanal, en tanto, el FMI insistió en acumular reservas. “Las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear un nivel adecuado en Argentina”, planteó la portavoz del FMI Julie Kozack desde Washington DC.

“Esto ayudará a Argentina a afrontar mejor los shocks y también facilitará un acceso oportuno a los mercados internacionales de capita l”, planteó la funcionaria. La próxima revisión del Fondo sobre la economía local tendrá lugar en enero, con corte de datos a diciembre. Y podría solicitarse un “waiver”, una dispensa o perdón al Fondo por no cumplir con la meta de reservas.

Sobre este punto, Kozack reconoció que “alcanzar el objetivo de reservas para fin de año será un desafío. No obstante, sigue siendo esencial que las autoridades realicen un esfuerzo concertado en el próximo período para reconstruir las reservas internacionales ”, enfatizó.

“La razón por la que abogamos por reservas más sólidas es para fortalecer la estabilidad macroeconómica ya alcanzada y también para fortalecer la resiliencia general de Argentina ante shocks. Seguimos abogando por que las autoridades aprovechen la oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario consistente y sólido que ayude a respaldar la acumulación de reservas”, remarcó la economista y ex vicedirectora para el Hemisferio Occidental del FMI.

El Gobierno ratificó el miércoles el sistema de bandas para el tipo de cambio y apuntó al refuerzo de las reservas por la vía financiera.