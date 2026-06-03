Una fuerte discusión entre dos compañeros de trabajo en Córdoba estuvo a punto de convertirse en un homicidio. La violenta secuencia quedó registrada en detalle por las cámaras de seguridad de la empresa. Las imágenes muestran el momento exacto en que una empleada intenta envenenar a su par.

La agresora aprovechó un momento de distracción para verter veneno para ratas en el termo de su compañero. El ataque ocurrió minutos después de que ambos mantuvieran una acalorada disputa por motivos laborales. La mujer actuó de manera fría y planificada mientras el hombre estaba lejos de su puesto.

Un momento de distracción y una investigación rápida

La víctima regresó a su escritorio y cebó un mate sin sospechar absolutamente nada de lo que pasaba. Al tomar los primeros sorbos, sintió un sabor extremadamente extraño y un fuerte malestar estomacal. De inmediato, el hombre decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar.

Al mirar los videos, el empleado descubrió con horror la repudiable maniobra de su compañera de oficina. En la filmación se observa con claridad cómo ella manipula un polvo extraño y lo introduce en el termo. El hombre no dudó y se dirigió rápidamente a la comisaría más cercana para realizar la denuncia.

La intervención policial y judicial

La policía cordobesa intervino de inmediato en el caso tras recibir la alarmante denuncia de la víctima. Los efectivos policiales realizaron un rápido operativo en el lugar de trabajo y detuvieron a la acusada. También secuestraron el termo y el mate para realizar las pericias químicas correspondientes.

La fiscalía de turno quedó a cargo de la investigación técnica de este impactante intento de asesinato. La mujer enfrenta graves cargos judiciales por el delito de homicidio en grado de tentativa. Los investigadores analizan ahora si existían antecedentes de violencia previa entre ambos empleados.

El estado de salud de la víctima

El trabajador afectado recibió atención médica urgente en un hospital de la zona debido a la ingesta del tóxico. Los médicos le realizaron lavajes de estómago y diversos estudios para evaluar el daño interno. Afortunadamente, el hombre se encuentra fuera de peligro y recuperándose de la dolorosa intoxicación .

El veneno para ratas utilizado es altamente peligroso y letal para los seres humanos en dosis grandes. La rápida reacción de la víctima al dejar de tomar fue fundamental para salvar su vida.

Este preocupante episodio generó una gran conmoción entre el resto de los trabajadores de la empresa privada. Los directivos de la firma iniciaron un sumario administrativo interno y suspendieron de inmediato a la agresora. La causa judicial avanzará en las próximas semanas con la declaración de los testigos.