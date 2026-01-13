Hoy, martes 13 de enero, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el dato de inflación de diciembre. El informe permitirá conocer el aumento de los precios durante el último mes del año y el total de la inflación acumulada durante 2025, el segundo año de mandato de Javier Milei.

La cifra, que será revelada esta tarde con la publicación del último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se ubicaría en niveles similares a los de noviembre , en torno al 2,5%, con un IPC anual cercano al 30%, según proyecciones de consultoras privadas.

Qué espera el mercado para la inflación de diciembre

Desde mayo, el índice general de precios muestra una tendencia creciente: 1,5%, 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre y, finalmente, 2,5% en noviembre.

Sin embargo, para el último mes del año, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyecta que esta tendencia se revertirá con estimaciones del 2,3%.

Esa proyección implica una revisión al alza frente al relevamiento anterior. En noviembre, el REM estimaba una inflación de 2,1% para diciembre, pero en el último informe corrigió esa previsión y la ubicó en 2,3%.

Entre los analistas con mejor desempeño histórico (Top 10), la estimación también fue ajustada: pasó de 2,3% a 2,4% para el último mes del año.

Como referencia previa, la inflación de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), dada a conocer el viernes pasado, fue del 2,7%, según datos oficiales. Este indicador suele ubicarse por encima del promedio nacional porque en la canasta porteña tienen mayor peso los servicios, que en general suben más rápido que los bienes.

Inflación de diciembre 2025: qué proyectan las consultoras

Entre las consultoras privadas, Analytica proyectó una inflación del 2,6% para diciembre. Este número surge de su seguimiento de precios realizado durante el mes, que mostró subas ya registradas en algunos rubros. En ese relevamiento, frutas (+7,8%) y carnes (+5,4%) fueron los aumentos más fuertes y explicaron buena parte de la presión inflacionaria observada hasta el momento.

De cara a los meses siguientes, la consultora aclaró que esta dinámica podría continuar. Según su análisis, es poco probable que la inflación mensual baje del 2% antes de marzo y estimó que el año cerrará con una inflación anual entre 20% y 22%, por encima de la meta oficial.

Por su parte, Orlando Ferreres & Asociados estimó una inflación del 2,5% para diciembre. Esta proyección se basa en un relevamiento diario de precios ya realizados durante el mes en el Gran Buenos Aires. En ese período, los mayores aumentos se registraron en Transporte y comunicaciones (5%), Bienes varios (3,4%) y Salud (2,4%).

En el caso de LCG, la consultora proyectó una inflación cercana al 2,5% para diciembre a partir de los precios observados en las últimas semanas del mes. Según su informe, el principal factor de presión fue el rubro carnes, que explicó la mayor parte de las subas ya registradas.

Para el cierre del año , LCG estimó una inflación anual de alrededor del 31%. Además, advirtió que la dinámica inflacionaria podría mantenerse cerca del 2% mensual durante los primeros meses de 2026, lo que refleja una desaceleración difícil de profundizar en el corto plazo.

Qué cambia desde enero con la nueva medición del IPC

Desde enero de 2026, el INDEC comenzará a medir la inflación con una metodología actualizada, basada en hábitos de consumo más recientes. El cambio incluye una nueva canasta, con más productos relevados y una mayor ponderación de los servicios dentro del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este ajuste es relevante porque los servicios suelen registrar aumentos más elevados que los bienes . Por ese motivo, distintas consultoras estiman que, con la nueva medición, la inflación podría ubicarse ligeramente por encima de lo que habría arrojado la metodología anterior, sin implicar un salto abrupto en los números.

Además, el nuevo IPC tendrá impacto en la política cambiaria, ya que las bandas del dólar se ajustarán en función de ese indicador. En ese contexto, el dato de inflación pasará a tener un rol central en la dinámica económica de 2026.