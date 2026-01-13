Diciembre llega con cambios clave en el IVA: el sistema 'IVA Simple' será obligatorio y eliminan la factura 'M'

A partir de esta semana, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundirá el Indec , la Agencia de Recaudación y Control Aduanero aumentará las escalas del Impuesto a las Ganancias y la facturación anual del Monotributo, que regirán durante 2026.

El organismo estadístico dará a conocer este martes el dato oficial de diciembre, que activará la tercera actualización semestral por IPC, en línea a lo introducido por la reforma fiscal a mediados del 2024. En base a esta normativa, los cambios se aplicarán en base a la variación acumulada de los últimos seis meses, la cual debe ocurrir en los meses de enero y julio de cada año.

En esta oportunidad, se basará en la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2025, que se estima en torno al 14%. Cabe aclarar que, si bien las modificaciones rigen desde el 1 de enero, los nuevos montos en Ganancias y Monotributo estarán vigentes a partir de febrero.

En el caso de Ganancias , se modificarán el Mínimo no Imponible, las deducciones personales y los umbrales salariales, lo que definirá cómo continuarán las retenciones mensuales de miles de trabajadores en relación de dependencia. Por su parte, en Monotributo subirán los topes de facturación y las cuotas mensuales.

Monotributo 2026: como quedan las escalas en enero

Las escalas del monotributo correspondientes a enero 2026 se ordenan de la siguiente manera:

Categoría A: $ 8.992.597,87

Categoría B: $ 13.175.201,52

Categoría C: $ 18.473.166,15

Categoría D: $ 22.934.610,05

Categoría E: $ 26.977.793,60

Categoría F: $ 33.809.379,57

Categoría G: $ 40.431.835,35

Categoría H: $ 61.344.853,64

Categoría I: $ 68.664.410,05

Categoría J: $ 78.632.948,76

Categoría K: $ 94.805.682,90

Estos valores se usan para verificar si corresponde permanecer, subir o bajar de categoría en la recategorización.

ARCA: aunque no tengan deudas, expulsarán del Monotributo a los contribuyentes que realicen estas compras

¿Cuánto se paga de Monotributo en 2026 según la categoría?

Las cuotas del monotributo correspondientes a enero 2026 muestran los valores que están vigentes según la categoría y los componentes que lo integran.

La cuota mensual incluye el Impuesto Integrado, los aportes previsionales y la obra social. Los importes varían según si la actividad es servicios o comercio:

Categoría A: $ 37.085,74

Categoría B: $ 42.216,41

Categoría C: $ 49.435,58 (servicios) / $ 48.320,22 (comercio)

Categoría D: $ 63.357,80 (servicios) / $ 61.824,18 (comercio)

Categoría E: $ 89.714,31 (servicios) / $ 81.070,26 (comercio)

Categoría F: $ 112.906,59 (servicios) / $ 97.291,54 (comercio)

Categoría G: $ 172.457,38 (servicios) / $ 118.920,05 (comercio)

Categoría H: $ 391.400,62 (servicios) / $ 238.038,48 (comercio)

Categoría I: $ 721.650,46 (servicios) / $ 355.672,64 (comercio)

Categoría J: $ 874.069,29 (servicios) / $ 434.895,92 (comercio)

Categoría K: $ 1.208.890,60 (servicios) / $ 525.732,01 (comercio)

Deducciones personales 2026: estos son los nuevos valores a partir de enero

Las deducciones que podrán aplicarse entre enero y junio de 2026 quedarían establecidas de la siguiente manera:

Ganancia no imponible: $ 5.036.140,63

Deducción por cónyuge: $ 4.743.034,38

Deducción por hijo: $ 2.391.929,54

Deducción por hijo con discapacidad: $ 4.783.859,09

Deducción especial para trabajadores (art. 30 c) ap. 1): $ 17.626.492,21

Deducción especial para nuevos profesionales y emprendedores: $ 20.144.562,53

Deducción especial (art. 30 c) ap. 2): $ 24.173.475,03

Estos montos representan los importes que se restarán del ingreso bruto antes de calcular el impuesto, permitiendo que los contribuyentes paguen únicamente sobre la ganancia neta.

Pisos salariales para Ganancias 2026: ¿desde qué sueldo se comenzará a pagar?

A partir de enero, los salarios mínimos desde los cuales los trabajadores comenzarán a tributar se elevarán considerablemente. Los nuevos pisos, diferenciados según la situación familiar de cada contribuyente, quedarían así:

Soltero sin hijos

Sueldo neto: $ 2.636.979

Sueldo bruto: $ 3.177.083

Soltero con 1 hijo

Sueldo neto: $ 2.852.917

Sueldo bruto: $ 3.437.250

Soltero con 2 hijos

Sueldo neto: $ 3.500.732

Sueldo bruto: $ 4.217.749

Casado sin hijos

Sueldo neto: $ 3.065.170

Sueldo bruto: $ 3.692.976

Casado con 1 hijo

Sueldo neto: $ 3.281.108

Sueldo bruto: $ 3.953.142

Casado con 2 hijos

Sueldo neto: $ 3.928.922

Sueldo bruto: $ 4.733.641

Es importante destacar que estos importes funcionan como referencia general, ya que la liquidación mensual puede variar según las deducciones acumuladas, gastos deducibles y las escalas progresivas aplicadas a cada caso particular.