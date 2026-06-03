En medio de una interna furiosa entre Patricia Bullrich y la Casa Rosada, el Senado sesionará por primera vez desde la “objeción de conciencia” de la presidenta del Bloque. El oficialismo dejó de lado el pliego de la abogada María Verónica Michelli y mañana buscará aprobar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el acuerdo con los holdouts, para las que dicen contar con los votos.

El Senado sesionará mañana desde las 11 con un temario que combina definiciones institucionales y económicas. Durante la sesión se debatirán 50 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Acuerdo de Conciliación con los holdouts.

En paralelo, continúan las negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas para garantizar el respaldo a las iniciativas.

Según distintas fuentes consultadas, en el oficialismo prevalece el optimismo respecto del resultado de la sesión. “S i lo mandan, están los votos ”, afirmó un senador dialoguista sobre el proyecto de propiedad privada que ya tiene dictamen pero que todavía resta pasar por modificaciones en el pleno del cuerpo.

Antes de la sesión, el bloque libertario prevé reunirse hoy a las 16:30. De acuerdo con fuentes parlamentarias, la estrategia para esta semana es mantener la cohesión interna del espacio. “En esta los libertarios van todos juntos”, indicaron.

En cambio, otros expedientes aún no tienen un horizonte definido. El pliego de María Verónica Michelli recién se resolverá el próximo miércoles, ese fue el acuerdo al que llegaron con la presidenta del Senado. “No tiene los 7 días de firmado en la orden del día, lo van a oficializar hoy y se va a votar el otro miércoles”, explicaron a El Cronista.

Propiedad privada: cambios al texto y apoyo dialoguista

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llega al recinto luego de una serie de modificaciones incorporadas durante el tratamiento en comisión. “ Ya está cerrado el texto ”, aseguró una voz cercana al bloque libertario. Así y todo, se impondría un agregado durante el debate que fija un plazo de 180 días para que las provincias definan una regulación propia del acceso a sus tierras para extranjeros que sea más restrictiva a lo que fijará Nación.

Desde el oficialismo sostuvieron que cuentan con los votos necesarios para aprobar la iniciativa. No obstante, algunos respaldos continúan abiertos. Según fuentes consultadas, el bloque Convicción Federal podría no acompañar la posición del Gobierno. Una fuente calificada señaló que el espacio tiene un dictamen propio y que buscaría reforzarlo.

“Logramos finalmente el dictamen y estamos satisfechos porque salió prácticamente todo lo que habíamos planteado. Avanzaron los capítulos vinculados a expropiaciones, desalojos, compra de tierras por extranjeros y manejo del fuego”, dijo el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, en una entrevista con El Cronista.

En este sentido, el único capítulo que no prosperó fue el de RENABAP, aunque se incorporó una modificación a la Ley Pierri. Respecto de esa modificación, explicaron que la Ley Pierri permite que situaciones que habitualmente se tramitan judicialmente puedan resolverse por vía administrativa.

El cambio elimina una limitación temporal que exigía acreditar posesión desde 2006 y la reemplaza por un requisito de diez años de posesión contados hacia atrás desde el presente.

Entre las modificaciones más relevantes del proyecto figura la eliminación del Capítulo III, que derogaba artículos de la Ley 27.453 sobre regularización dominial para la integración socio urbana y que, según las observaciones realizadas durante el debate, dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos .

Una propietaria de 86 años le exige al Gobierno el desalojo de su inquilina y pide 40.320 euros en indemnización (foto: archivo).

También se introdujeron cambios en el Capítulo IV, referido a la Ley 26.737 de protección al dominio nacional sobre tierras rurales.

En materia de expropiaciones, el texto incorpora la exigencia de que toda declaración de utilidad pública, de interpretación restrictiva, cumpla criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Asimismo, establece parámetros objetivos para determinar el valor de los bienes expropiados tomando como referencia el momento previo a cualquier intervención estatal que pueda afectar su cotización.

El proyecto también amplía los criterios indemnizatorios, incluyendo el lucro cesante cuando pueda acreditarse como consecuencia directa e inmediata de la expropiación, e incorpora mecanismos de actualización para preservar el valor real de las compensaciones.

Además, refuerza el control judicial, establece garantías vinculadas al debido proceso, redefine el régimen de ocupación temporánea para preservar su carácter excepcional y modifica la figura de la expropiación irregular cuando el Estado prive sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad sin transferir formalmente el dominio.

El acuerdo con los holdouts

Otro de los proyectos incluidos en la sesión es el Acuerdo de Conciliación con los holdouts, que ya cuenta con dictamen desde el 19 de mayo, luego de una serie de correcciones al texto original. “ Somos optimistas ”, aseguraron desde el oficialismo sobre la posibilidad de que el texto pase finalmente por el Senado.

El acuerdo involucra a las firmas Bainbridge Ltd. y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

Fuente: REUTERS Fuente: REUTERS

El entendimiento contempla pagos por alrededor de u$s 175 millones reclamados al Estado argentino en litigios que fueron avalados por la Justicia de Estados Unidos en marzo del año pasado. Ambos procesos judiciales se iniciaron en 2014 y 2016.

La conciliación se extenderá hasta el 30 de junio y lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Furiase, junto con representantes de Attestor Value Master Fund LP, Trinity Investments DAC, Brybrook Capital Hazelton y White Hawthorne .

El acuerdo fue avalado por la jueza Loretta Preska, luego de que en marzo el Estado argentino alcanzara un principio de entendimiento con Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas vinculadas al default de 2001.

Según consta en el expediente, Bainbridge mantiene su litigio con la Argentina desde 2016 y ya obtuvo un fallo favorable en Estados Unidos por aproximadamente U$S 95 millones más intereses. Attestor Master Value, en tanto, sostiene una demanda iniciada en 2014 por deuda soberana adquirida con posterioridad a su constitución.

Pliegos judiciales y tensiones internas

Uno de los puntos centrales de la sesión será el tratamiento de los 50 pliegos judiciales. Sin embargo, en algunos casos puntuales persisten diferencias dentro del universo oficialista y aliado.

Según pudo reconstruir El Cronista, el retiro del pliego de la abogada Michelli no cuenta con el apoyo de parte del bloque libertario. Por ahora, quién defenderían la designación de la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon serían Carmen Rivero, Luis Juez, Francisco Paoltroni y Patricia Bullrich.

Javier Milei saluda a Patricia Bullrich en el Tedeum del 25 de Mayo (Fuente: Presidencia)

En medio de las negociaciones parlamentarias, también hubo repercusiones por la recepción de la vicepresidenta Victoria Villarruel a Michelli.

“Está muy bien, los que decidimos somos nosotros”, sostuvo una voz del bloque libertario en diálogo con este medio.

Sobre los proyectos pendientes para la semana próxima, una fuente parlamentaria agregó: “ Vemos que pasa la semana que viene, veremos su hay libertad de acción y si se trata ”.

Desde la conducción del oficialismo también remarcan la necesidad de acordar con sectores dialoguistas. “Hay más dialoguistas que oficialistas en la Comisión, tienen mayoría propia, para cambiarlo hay que negociar”, dijo una voz allegada a la presidencia del bloque.

En ese contexto, fuentes calificadas sostuvieron que la posición de Patricia Bullrich frente a uno de los pliegos responde a diferencias específicas sobre el tema.

“La rebelión de Patricia Bullrich no obedece a un interés político particular, sino que no acompañará al gobierno en la cruzada contra el periodismo”, indicaron.

Con la sesión de mañana, el oficialismo buscará consolidar una nueva victoria parlamentaria en una agenda que combina nombramientos judiciales, cambios en el régimen de propiedad privada y el cierre de litigios financieros internacionales.

Mientras tanto, los expedientes que aún generan discusión interna quedarían sujetos a las negociaciones previstas para la próxima semana.