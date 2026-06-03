El oficialismo acelera con Propiedad privada y el acuerdo con los holdouts: la letra chica
La Cámara alta sesionará mañana desde las 11 con la reforma y el entendimiento con los acreedores como ejes. También dicen contar con los votos dar curso a una primera tanda de 50 pliegos judiciales tras apartar el de la polémica
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 3 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.